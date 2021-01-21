Аукцион прошёл в Минске в среду, 20 января. На нём выставлялось четыре магазина, ещё один сняли с торгов до их проведения.



Как рассказали «Кур'еру» в Минском областном центре инвестиций и приватизации на аукцион выставлялись следующие магазины по адресам:

ул. Ленина, 237 («21-й универсам»);

ул. Гагарина, 7 (магазин № 39, известный жителям 12-го городка как «Военторг»);

ул. Социалистическая, 142 (магазин № 107 с вывеской «Товары для дома» в 11-м городке);

ул. Виленская, 106 (магазин «Родны Кут»). В этот раз он выставлялся повторно. На аукционе, который проходил 15 декабря 2020 года, его не купили.

Магазин на Ленина, 313 (магазин № 60) сняли с торгов.

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По информации «Кур'ера», проданы три магазина — на Ленина, 237, на Гагарина, 7 и на Социалистической, 142. Возможно, новым владельцем «21-го универсама» стал «Виталюр».

Елена Алешко, председатель ликвидационной комиссии КУП «Слуцк-Восток», подтвердила «Кур'еру», что аукцион состоялся. Поскольку договора ещё не подписаны, другой информации нет.

Напомним, что начальная цена лотов магазинов была такая:

«21-й универсам» — 2,25 млн рублей;

Магазин № 39 — 185 тыс. рублей;

Магазин № 107 — 252 тыс. рублей;

Магазин «Родны Кут» — 252 тыс. рублей.

КОНТЕКСТ. Ещё несколько лет назад КУП «Слуцк-Восток» владело 25-ю магазинами, восьми объектами общественного питания и одним объектом бытовых услуг. В середине 2000-х «Слуцк-Восток» открывал новые магазины, но примерно с 2016 года положение ухудшилось: были накоплены долги, торговые точки стали закрываться, а помещения сдаваться в аренду и выставляться на продажу, чтобы рассчитаться с долгами. А 25 октября 2019-го было официально объявлено о ликвидации «Слуцк-Восток».

Сейчас на предприятии работает ликвидационная комиссия, председателем которой назначена Елена Алешко. Её задача — составить реестр должников, провести оценку имущества, выставить его на аукцион и продать, чтобы рассчитаться с долгами.