«Беларуськалий» снимает дисциплинарные взыскания с работников. И готов принять ранее уволенных

«Беларуськалий» готов продолжить сотрудничество с норвежской компанией Yara, а также подтвердил готовность принять специалистов компании-партнёра для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Соответствующий комментарий опубликован на сайте «Беларуськалия».

«Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией „Яра“ в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников», — прокомментировали на предприятии.

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Также в пресс-службе проинформировали, что руководство «Беларуськалия» приняло решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия. Кроме того, «Беларуськалий» готов рассмотреть заявления о приёме на работу ранее уволенных работников.

Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara

Yara International — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнёров «Беларуськалия».

Как пишет TUT. BY, в сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своём сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтёров.

В декабре «Беларуськалий» посетили Свейн Торе Холзетер, гендиректор Yara, и ещё несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнёров Yara. Накануне визита Свейна Торе Холзетера на сайте Yara было опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Как рассказали на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб ещё один работник.