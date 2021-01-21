«Читатели сами печатают электронную версию и распространяют». За полгода шесть независимых газет столкнулись с проблемами

С января типография отказалась печать «Брестскую газету». Поэтому теперь её можно читать только на сайте. В феврале из киосков «Белсоюзпечати» исчезнет еженедельник «Новы Час». Это не единственные независимые издания, у которых в последнее время начались проблемы. После 9 августа со сложностями также столкнулись белорусская «Комсомольская правда», «Народная воля», «БелГазета» и «Свободные новости Плюс». О том, что сейчас происходит с этими изданиями, пишет Media IQ.

«Комсомольская правда»

В Белорусском доме печати отказались напечатать номера газеты за 18 и 20 августа. По словам Андрея Левковского, который в то время возглавлял издание, в первый раз это объяснили тем, что редакция опоздала со сдачей номера. Во второй раз — значительным увеличением тиража без предупреждения. Другие белорусские типографии тоже отказались сотрудничать с «КП». Выпуски за 21, 22 и 25 августа получилось отпечатать в России. Однако «Белпочта» и «Белсоюзпечать» перестали распространять газету. Сергей Трефилов, новый главный редактор «Комсомолки», рассказал, что издание продолжают печатать под Москвой. Газета распространяется через редакцию, гипермаркеты и сети магазинов. Основной акцент, отметил собеседник, теперь делается на сайт и соцсети.

— Тираж еженедельной «толстушки», нашего основного продукта, был чуть больше 150 тысяч, — отметил главред. — Прошлый год заканчивали с тиражом 39 тысяч. Ежедневный выпуск сейчас выходит тиражом 4 тысячи, был около 20 тысяч.

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«Народная воля»

После президентских выборов редакцию «Народной воли» ждали, кроме проблем с печатью и распространением, конфискация тиража и иск от «Белпочты», пишет Media IQ.

Всё началось 21 августа, когда не удалось напечатать тираж. По версии Дома печати — из-за сломанной техники. Другие белорусские типографии не взялись печатать «Народную волю». В итоге номер печатали в России. «Белпочта» и «Белсоюзпечать» отказались распространять газету. Редакция нашла выход: волонтёры стали доставлять газету читателям, а те помогли с финансированием. По замечанию Иосифа Середича, основателя и главного редактора «Народной воли», тираж в это время даже вырос. 13 ноября в редакцию «Народной воли» пришли сотрудники ОМОНа и изъяли весь тираж за этот день — 25 тысяч экземпляров. По словам Марины Коктыш, заместителя главного редактора газеты, сделали это без бумаг и объяснений. Пока редакция разбиралась с изъятым тиражом, стало известно, что российская типография расторгла договор с «Народной волей».

— Газету никто не лишал права печататься, издаваться и распространяться. Естественно, мы не сложили ручки, а продолжаем работать, — поделился Середич. — У нас есть сайт. Сегодня мы издаём газету в основном в электронном варианте.

Читатели сами берутся за тиражирование газеты. Печатают электронную версию на своих принтерах и распространяют. Отбоя нет от волонтёров.

В начале декабря «Белпочта» потребовала от редакции «Народной воли» вернуть 108 тысяч белорусских рублей за услуги, поскольку не получала тираж газеты с конца августа. Сейчас идёт суд.

«Свободные новости Плюс» и «БелГазета»

Еженедельники «Свободные новости Плюс» и «БелГазета» 25 августа не смогли выпустить номера.

— Когда отключают мобильный интернет в выходные дни, используют формулировку «по решению органов власти». Тут тоже, видимо, по решению органов власти дана команда не печатать, — предположил Василий Зданюк, главный редактор газеты «Свободные новости Плюс». — Официальный повод в письме назвали другой: сложная эпидемиологическая ситуация, коронавирус, поломка оборудования. Все типографии в стране, не только Белорусский дом печати, были закрыты для некоторых газет. С тех пор ничего не изменилось.

С конца августа «Свободные новости Плюс» и «БелГазета» не выходят на бумаге. «БелГазета» выпускает PDF-версию, на которую можно подписаться через ЕРИП. У издания «Свободные новости Плюс» есть две PDF-версии в свободном доступе: шестнадцатистраничная, которая совпадает с бумажной версией, и восьмистраничная с самыми интересными материалами, формата А4 — для удобства скачивания.

По словам Зданюка, «Свободные новости Плюс», как и «Народная воля», получили претензию от «Белпочты» за «неоказанную услугу». «БелГазета» ожидает такую же претензию — об этом Media IQ сообщил Кирилл Живолович, главный редактор издания.

«Брестская газета»

30 ноября 2020 года редакция «Брестской газеты» узнала, что с 2021-го с ней разрывает договор «Брестская типография». Здесь издание печатали 18 лет. По информации Media IQ, типография соблюла сроки, оговоренные в договоре, — предупредила за месяц. Редакция пыталась за это время найти типографию в Пинске, Гродно, Минске, но безуспешно. — Бумажная версия приносила часть доходов от реализации газет и рекламы. Сейчас все усилия мы сосредоточили на сайте. Будем развивать новые рубрики, активнее работать над монетизацией соцсетей и мессенджеров, — отметил Виктор Марчук, главный редактор «Брестской газеты».

«Новы Час»

На прошлой неделе стало известно, что с февраля в киосках «Белсоюзпечать» не будут распространять еженедельник «Новы Час». Новость об этом сотрудники узнали случайно: во время передачи очередного номера экспедитору.

— Сейчас ведём переговоры с магазинами. Но понятно, что в ситуации, когда отказывается официальный распространитель, будут проблемы с тем, чтобы ещё кто-то брал на распространение. Надеемся, что увеличится подписка, — отметила в комментарии Media IQ главный редактор «Новага Часу» Оксана Колб.

С февраля газету получать можно будет только по почте.