Как белорусские региональные СМИ соблюдают стандарты журналистики. Газета «Кур'ер» на первом месте в рейтинге Media IQ

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за ноябрь.
Лучшими по соблюдению стандартов журналистики стали «Інфа-Кур'ер» и Hrodna.life. Наши издания набрали по 4,79 балла из 5-ти. Также «Інфа-Кур'ер» по-прежнему свободен от манипуляций и пропаганды.
Сайт «Інфа-Кур'ера» полностью соблюдал стандарты «Точность» и «Достоверность».
По результатам прошлого мониторинга за июнь «Інфа-Кур'ера» занимал 2 место по стандартам.
О стандартах журналистики
При мониторинге проверяется соблюдение пяти стандартов:
- достоверность,
- точность,
- отделение мнений от фактов,
- баланс мнений,
- полнота информации.
Кроме того, фиксируются пропаганда и манипуляции в исследуемых новостях.
СправкаСтандарт «Точность новостей». Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.
Маркеры нарушений:
- фейковые факты в сочетании с настоящими (полуправда), в том числе в заголовках;
- фейковые мнения (источник этого не говорил, цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);
- фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство»
и т. п., ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества);
- слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;
- некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);
- визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию
в заблуждение).
«Достоверность». Каждый факт и мнение, упомянутые в информационном материале, должны сопровождаться указанием на их источник. Этот источник должен быть надёжным и проверяемым. Ссылки на вторичные (и тем более третичные), а также
анонимные источники являются нарушением стандарта достоверности. В некоторых случаях использование таких источников возможно, если общественно-важную информацию невозможно получить иначе, однако это должно быть отмечено в материале.
Маркеры нарушений:
- нет ссылки на источник;
- ссылка на ненадежный/вторичный источник;
- ссылка на непроверяемый, анонимный (квазианонимный) источник;
- ссылка на обобщённый псевдоисточник;
- ссылка на коллективный безымянный источник, «хоровые» цитаты «работников фермы», «местных жителей» без имён;
- недостоверный источник фотографии/видео к материалу, например, подпись «фото из соцсетей», в случае, когда визуал может повлиять на восприятие новости;
- единственным источником является видеоряд, и он прямо не визуализирует происходящее в новости.