Как белорусские региональные СМИ соблюдают стандарты журналистики. Газета «Кур'ер» на первом месте в рейтинге Media IQ

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за ноябрь.

Лучшими по соблюдению стандартов журналистики стали «Інфа-Кур'ер» и Hrodna.life. Наши издания набрали по 4,79 балла из 5-ти. Также «Інфа-Кур'ер» по-прежнему свободен от манипуляций и пропаганды.

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Сайт «Інфа-Кур'ера» полностью соблюдал стандарты «Точность» и «Достоверность».

По результатам прошлого мониторинга за июнь «Інфа-Кур'ера» занимал 2 место по стандартам.

О стандартах журналистики

При мониторинге проверяется соблюдение пяти стандартов:

достоверность,

точность,

отделение мнений от фактов,

баланс мнений,

полнота информации.

Кроме того, фиксируются пропаганда и манипуляции в исследуемых новостях.

Справка

Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.

Маркеры нарушений:

фейковые факты в сочетании с настоящими (полуправда), в том числе в заголовках;

фейковые мнения (источник этого не говорил, цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);

фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство» и т. п. , ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества);

, ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества); слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;

некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);

визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию

в заблуждение).

«Достоверность». Каждый факт и мнение, упомянутые в информационном материале, должны сопровождаться указанием на их источник. Этот источник должен быть надёжным и проверяемым. Ссылки на вторичные (и тем более третичные), а также

анонимные источники являются нарушением стандарта достоверности. В некоторых случаях использование таких источников возможно, если общественно-важную информацию невозможно получить иначе, однако это должно быть отмечено в материале.

Маркеры нарушений: