Как белорусские региональные СМИ соблюдают стандарты журналистики. Газета «Кур'ер» на первом месте в рейтинге Media IQ

Отдел новостей
-
0
«Інфа-Кур'ер» - на первом месте в рейтинге Media IQ. Слуцкое издание и «Hrodna.life» - лучшие по стандартам журналистики в ноябре
Фото: Олеся Белая

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за ноябрь.

Лучшими по соблюдению стандартов журналистики стали «Інфа-Кур'ер» и Hrodna.life. Наши издания набрали по 4,79 балла из 5-ти. Также «Інфа-Кур'ер» по-прежнему свободен от манипуляций и пропаганды.

Реклама

Сайт «Інфа-Кур'ера» полностью соблюдал стандарты «Точность» и «Достоверность».

По результатам прошлого мониторинга за июнь «Інфа-Кур'ера» занимал 2 место по стандартам.

О стандартах журналистики

При мониторинге проверяется соблюдение пяти стандартов:

  • достоверность,
  • точность,
  • отделение мнений от фактов,
  • баланс мнений,
  • полнота информации.

Кроме того, фиксируются пропаганда и манипуляции в исследуемых новостях.

Справка

«Інфа-Кур'ер» - на первом месте в рейтинге Media IQ. Слуцкое издание и «Hrodna.life» - лучшие по стандартам журналистики в ноябре
Инфографика: Media IQ
Стандарт «Точность новостей». Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.

Маркеры нарушений:

  • фейковые факты в сочетании с настоящими (полуправда), в том числе в заголовках;
  • фейковые мнения (источник этого не говорил, цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);
  • фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство» и т. п., ссылки на исследования без источника и информации о нём, вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл, vox pop выдаётся за мнение всего общества);
  • слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;
  • некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);
  • визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию
    в заблуждение).

«Достоверность». Каждый факт и мнение, упомянутые в информационном материале, должны сопровождаться указанием на их источник. Этот источник должен быть надёжным и проверяемым. Ссылки на вторичные (и тем более третичные), а также
анонимные источники являются нарушением стандарта достоверности. В некоторых случаях использование таких источников возможно, если общественно-важную информацию невозможно получить иначе, однако это должно быть отмечено в материале.

Маркеры нарушений:
  • нет ссылки на источник;
  • ссылка на ненадежный/вторичный источник;
  • ссылка на непроверяемый, анонимный (квазианонимный) источник;
  • ссылка на обобщённый псевдоисточник;
  • ссылка на коллективный безымянный источник, «хоровые» цитаты «работников фермы», «местных жителей» без имён;
  • недостоверный источник фотографии/видео к материалу, например, подпись «фото из соцсетей», в случае, когда визуал может повлиять на восприятие новости;
  • единственным источником является видеоряд, и он прямо не визуализирует происходящее в новости.