В Любанском районе в частном доме взорвался отопительный котёл. 60-летний хозяин в больнице

Инцидент произошёл в среду, 20 января, в посёлке Уречье. На кухне частного дома разорвался отопительный котёл. 60-летний хозяин дома доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС, рассказала МЛЫН. BY, что сообщение о разрыве твердотопливного котла в городском посёлке Уречье на Школьном переулке поступило в центр оперативного управления Любанского районного отдела по ЧС 20 января в 11.38. Котёл разорвался в кухне. Пожара после этого не случилось.

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Хозяин дома, 1960 года рождения, работает кочегаром в Любанском районном потребительском обществе. Мужчина госпитализирован с отравлением угарным газом.

Проводится проверка. Основная версия причины происшествия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, а именно отсутствие теплоносителя в системе отопления.