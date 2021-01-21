«Жесточайшее наказание!» Лукашенко высказался о зарплатах в конвертах

В четверг, 21 января, на совещании с Советом Министров Александр Лукашенко потребовал ужесточить меры за неуплату налогов, приведя в пример законодательство США. Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видеофрагмент его речи.

— Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жёсткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединённых Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — «оплот демократии». Там налогообложение регулируется жёстко, и за неуплату налогов там бешеные сроки — до 15 и больше лет. А у нас целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим, — сказал Лукашенко.

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Он также коснулся темы зарплаты в конвертах.

— У нас процветает зарплата в конвертах. И мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание! Примите это к исполнению немедленно!

В настоящее время наказание за неуплату налогов (ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» Уголовного кодекса Беларуси) предусматривает до семи лет лишения свободы.