«Возим по заказу сельчан всё, даже красную икру». Слуцкий КХП обещает, что жители Замостья не останутся без магазина, если закроется частник

В среду, 20 января, «Кур'ер» опубликовал историю ИП Тамары Костюковец. Она с 2005 года держит в деревне Замостье магазин «Виктория» в здании, арендованном у СХФ «Агро-Замостье» Слуцкого комбината хлебопродуктов.

Но в последнее время Слуцкий КХП требует у неё срочно освободить здание и расторгнуть договор аренды. Директор КХП говорит, что в магазине нарушения. Но предпринимательница это опровергает. Подробнее читайте по ссылке.

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«В тот же день их обеспечат товарами»

Жители Замостья написали коллективное письмо председателям Слуцкого райисполкома и Миноблисполкома, чтобы магазин «Виктория» оставили. Они пишут, что, если магазин закроют, лишатся необходимых товаров.

После публикации с газетой «Кур'ер» связался Владимир Герего, заместитель директора Слуцкого КХП. Отвечая на коллективное письмо жителей Замостья, он сообщил, что если «Викторию» закроют, люди не останутся без магазина. «В тот же день их обеспечат всеми необходимыми товарами», — сказал замдиректора.

Ранее директор КХП Андрей Лесун говорил, что в здании «Виктории» комбинат планирует заниматься розничной торговлей.

Про «КХП-трейд»

Тамара Руденок, руководитель торгового предприятия «КХП-трейд», рассказала «Кур'еру», какие товары «КХП-трейд» продаёт и с какими поставщиками работает:

«За прошлый год дополнительно к торговой сети КХП мы открыли пять магазинов «КХП-трейд». Что касается Слуцкого района, мы открыли магазин в Вежах, Исерно и на льнозаводе.

У нас продаётся как продукция нашего комбината (все крупы, комбикорма) и плюс мясная продукция агрокомплекса «Белая Русь» в Хотлянах, так и товары от ещё 300 поставщиков. Это больше 20 тысяч наименований товара.

В магазинах всегда присутствует продукция слуцких предприятий, таких как сахарорафинадный комбинат, сыродельный комбинат, мясокомбинат. Кроме этого, мы работаем со всеми брендовыми поставщиками. Это и «Савушкин продукт», и «Бабушкина крынка», и молочный комбинат в Гродно, и Минский молочный завод, и «Данон»… То же самое — кондитерские товары. Всё, что нравится людям, они получают. Мы торгуем и сезонными товарами. Скоро будем выставлять семена. Заключён договор на поставку стройматериалов с компанией «ОМА». Заказываешь — и тебе привозят домой в любую точку Слуцкого района.

Кроме того, у нас есть автомагазин. Возим по заказу сельчан всё, даже красную икру. То есть мы всё делаем для людей".

РАНЕЕ. Жители деревни Замостье Слуцкого района просят не забирать у них магазин