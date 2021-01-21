Слуцкая детская школа искусств в январе стала обладателем 16 дипломов

С 9 по 12 января в Бресте состоялся VI Международный рождественский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. «Слуцкі край» рассказал, что учащиеся и учителя Слуцкой детской школы искусств поучаствовали в трёх международных конкурсах и стали обладателями 16 дипломов.

Дипломами лауреата I степени награждены:

Олег Лариков (вокал, учитель Прокопович А.А.);

(вокал, учитель Прокопович А.А.); Артём Павленко (фортепиано, учитель Романчук Л.Г.);

(фортепиано, учитель Романчук Л.Г.); Илона Башура (флейта, учитель Лазука П.К., концертмейстер Романчук Л.Г.);

(флейта, учитель Лазука П.К., концертмейстер Романчук Л.Г.); Всеволод Гайдук, Матвей Лесун (труба, учитель Лях А.С., концертмейстер Кожух Е.В.);

(труба, учитель Лях А.С., концертмейстер Кожух Е.В.); Георгий Макаренко (труба, учитель Шкулепа Ф.И., концертмейстер Пихтерова Н.Ф.).

Дипломами лауреата II степени:

Виктор Волохов (вокал, учитель Лебедь М.Г.);

(вокал, учитель Лебедь М.Г.); Александра Ланкович (труба, учитель Лях А.С., концертмейстер Кожух Е.В.)

(труба, учитель Лях А.С., концертмейстер Кожух Е.В.) Артём Павленко, Анна Пихтерова (фортепианный дуэт, учитель Романчук Л.Г.);

(фортепианный дуэт, учитель Романчук Л.Г.); Карина Кривенчук (фортепиано); Карина Кривенчук, Денис Березовский (фортепианный дуэт, учитель Лагун О.М.).

Дипломами лауреата III степени:

Надежда Швец, Анастасия Томко (домра, учитель Сапелкина Н.Л., концертмейстеры Пихтерова Н.Ф., Кулевич Е.А.);

(домра, учитель Сапелкина Н.Л., концертмейстеры Пихтерова Н.Ф., Кулевич Е.А.); Мария Заборовская (вокал, учитель Прокопович А.А.).

Во II Международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске» Виктор Волохов (вокал, учитель Лебедь М.Г.) награждён дипломом дипломанта I степени.

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Во II Международном многожанровом конкурсе искусств «Зимняя волна» Ксения Панько (цимбалы) награждена дипломом лауреата II степени. Учитель Гапанович А.И. и концертмейстер Орлова Ж.М. отмечены благодарностью за развитие творческого потенциала и подготовку участника к конкурсу.