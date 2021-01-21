«Лично меня „чёрная“ реклама не стимулирует бежать в магазины». Случчанин о «чёрной пятнице» в городе

Скоро пятница, и в Слуцке она опять «чёрная».

Обычай продавать товары со скидками в течение одного дня появился в США в 19-м веке. Это происходило в последнюю пятницу ноября после Дня благодарения. Название «чёрная пятница» укоренилось примерно полвека назад. Но версий происхождения этого термина много.

Реклама

Шопоголики зарубежных стран ждут этого дня и копят деньги, чтобы сэкономить до 90% от покупки, причём на очень дорогие товары. Скидки реальные, а не фиктивные. Там «чёрная пятница» бывает один раз в году.

Мы же, как всегда, «впереди планеты всей»! У нас этих «чёрных пятниц» не сосчитать. Теперь уже их и по три на неделе, но скидки на товары незначительные. Скоро отменят названия всех дней, и останутся лишь пятницы. Почему-то на ум приходит поговорка «Семь пятниц на неделе». Так говорят о людях, которые меняют свои обещания.

Между прочим, издавна на Руси пятница была торговым днём, ещё задолго до появления «чёрной пятницы» за океаном. Можно придумать свою весёлую распродажу под другим названием. Лично меня «чёрная» реклама не стимулирует бежать в магазины.

Желаю, чтобы всё продавалось честно и качественно во все светлые дни!

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».