В январе безработным Слуцка предлагают бесплатно учиться на предпринимателей, продавцов, сварщиков и не только

Группы для обучения безработных в январе 2021 года формирует управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома. Обучиться можно следующим профессиям:
- «Продавец» (срок обучения — 2 месяца)
- «Повар» (срок обучения — 3 месяца)
- «Электрогазосварщик» (срок обучения — 5 месяцев)
- «Оператор ЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия)» (срок обучения — 4 месяца)
- «Предпринимательская деятельность» (срок обучения — 0,5 месяца).
Обучение в УО «Слуцкий государственный колледж».
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Обучение в г. Минске по следующим профессиям:
- Оператор котельной (срок обучения — 3 месяца)
- Водитель погрузчика (срок обучения — 1,7 месяца)
- Дорожный рабочий — (срок обучения — 1,7 месяца)
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (срок обучения — 3,5 месяца)
Формируются группы для обучения по профессиям: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по КИПиА; официант, буфетчик; швея и др.
Обучение и проживание за счёт средств управления по труду, занятости и социальной защите, выплачивается стипендия.
Справки по телефону: (801 795) 2 54 35.