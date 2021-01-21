В январе безработным Слуцка предлагают бесплатно учиться на предпринимателей, продавцов, сварщиков и не только

Группы для обучения безработных в январе 2021 года формирует управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома. Обучиться можно следующим профессиям:

«Продавец» (срок обучения — 2 месяца)

«Повар» (срок обучения — 3 месяца)

«Электрогазосварщик» (срок обучения — 5 месяцев)

«Оператор ЭВМ (со знанием 1С: Бухгалтерия)» (срок обучения — 4 месяца)

«Предпринимательская деятельность» (срок обучения — 0,5 месяца).

Обучение в УО «Слуцкий государственный колледж».

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Обучение в г. Минске по следующим профессиям:

Оператор котельной (срок обучения — 3 месяца)

Водитель погрузчика (срок обучения — 1,7 месяца)

Дорожный рабочий — (срок обучения — 1,7 месяца)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (срок обучения — 3,5 месяца)

Формируются группы для обучения по профессиям: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по КИПиА; официант, буфетчик; швея и др.

Обучение и проживание за счёт средств управления по труду, занятости и социальной защите, выплачивается стипендия.

Справки по телефону: (801 795) 2 54 35.