Какие слуцкие животные ищут дом. Помогите им

Если вдруг вы давно хотите себе домашнего питомца, то вот эти животные (читайте ниже) давно хотят себе добрых и ответственных хозяев.

Маргоша — воспитанная кошечка. 7 месяцев. Здорова, обработана от паразитов, стерилизована. Ест сухой корм, воспитанная, приучена к лотку и когтеточке. Привезём по договорённости. Отдадим в добрые руки взрослых, ответственных людей, не на самовыгул, с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Тел. (8 029) 9 358 465.

Молоденькая трёхцветная кошечка в добрые руки. Ей 6 месяцев. Стерилизована, приучена к лотку. Пристраивается по договору в квартиру или частный дом с проживанием в нём, без самовыгула. Тел. (8 029) 1 848 161.

Котику Атосу примерно 6 месяцев. Здоров, обработан от паразитов, приучен к лотку. С новыми людьми осторожничает, будущему хозяину понадобится немного времени и терпения, чтобы котик начал доверять. Тел. (8 029) 9 358 465.

Партнёр рубрики «В добрые руки» — ветеринарный центр NEW ЙОРК.