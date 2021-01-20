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«Йога под «Лампой». Асана, в которой можно мыть посуду и становиться увереннее

Lampa
Lampa
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Женский проект «Кур'ера» Lampa продолжает рубрику «Йога под «Лампой», в которой рассказывает о пользе различных асан. Показывает позы Виктория Капская, автор женского проекта Lampa, которая уже более двух лет практикует йогу.

Третья асана, которую мы продемонстрируем вам, называется Врикшасана, или «Поза Дерева».

«Йога под «Лампой». Асана, в которой можно мыть посуду и становиться увереннееПольза Врикшасаны

Асана выполняется просто, но при этом имеет много полезных свойств. Усиливает концентрацию внимания, развивает баланс и координацию, укрепляет лодыжки, голеностопы, мышцы бёдер, а также улучшает осанку и гибкость позвоночника.

Кроме этого, это упражнение успокаивает, придаёт ощущение силы и уверенности в себе. В этой асане можно даже мыть посуду, только периодически надо менять ноги.

Противопоказания

Каких-то серьёзных противопоказаний для выполнения этой позы нет. Однако её необходимо выполнять с осторожностью тем, у кого есть травмы ног и болезненные ощущения в суставах.

Как правильно выполнять

  1. Становимся в положение стоя. Ноги соединены вместе. Вес распределяем по всей поверхности стоп. Живот подтянут, позвоночник вытягиваем вверх.
  2. Правую ногу сгибаем в колене и прижимаем стопой к внутренней поверхности левого бедра. Либо выше, либо ниже колена — по возможности. Колено смотрит в сторону.
  3. Вытягиваем руки вверх или складываем в молитвенную позу на уровне груди.
  4. Дышим и удерживаем позу.
  5. Затем выходим из позы и меняем ноги.

Хотите попробовать йогу, полюбить её, а также узнать больше о женских практиках — подписывайтесь на Instagram-аккаунт Виктории Капской.

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По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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