«Йога под «Лампой». Асана, в которой можно мыть посуду и становиться увереннее

Третья асана, которую мы продемонстрируем вам, называется Врикшасана, или «Поза Дерева».
Польза Врикшасаны
Асана выполняется просто, но при этом имеет много полезных свойств. Усиливает концентрацию внимания, развивает баланс и координацию, укрепляет лодыжки, голеностопы, мышцы бёдер, а также улучшает осанку и гибкость позвоночника.
Кроме этого, это упражнение успокаивает, придаёт ощущение силы и уверенности в себе. В этой асане можно даже мыть посуду, только периодически надо менять ноги.
Противопоказания
Каких-то серьёзных противопоказаний для выполнения этой позы нет. Однако её необходимо выполнять с осторожностью тем, у кого есть травмы ног и болезненные ощущения в суставах.
Как правильно выполнять
- Становимся в положение стоя. Ноги соединены вместе. Вес распределяем по всей поверхности стоп. Живот подтянут, позвоночник вытягиваем вверх.
- Правую ногу сгибаем в колене и прижимаем стопой к внутренней поверхности левого бедра. Либо выше, либо ниже колена — по возможности. Колено смотрит в сторону.
- Вытягиваем руки вверх или складываем в молитвенную позу на уровне груди.
- Дышим и удерживаем позу.
- Затем выходим из позы и меняем ноги.
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