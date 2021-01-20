В Слуцк привезут первую партию вакцины против COVID-19. Возможно, уже сегодня

Размер первой партии российской вакцины против коронавируса, которую привезут в Слуцкую больницу, составит 45 доз. Первыми привьют медицинских работников.



Об этом «Кур'еру» сообщили Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, и Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Некоторые учреждения здравоохранения Минской области уже начинают прививаться. В Слуцке процедуру будут проводить на базе взрослой поликлиники. Медики уже подготовили все условия к вакцинации, добавил Олег Лесников.

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Напомним, что первую партию российской вакцины «Спутник V» привезли в Беларусь в конце декабря 2020 года. Тогда Минздрав объявил о начале кампании по вакцинации. Ранее «Кур'ер» рассказывал, кому в Слуцке достанется вакцина в первую очередь.