Праздники закончились, а распродажи продолжаются! Приглашаем в универмаг «Слуцк»

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Универмаг «Слуцк» продолжает радовать своих покупателей! Приходите, у нас много скидок!

  • Женская одежда ОАО «Элема», модели прошлых сезонов — со скидкой 30%

  • Женские пальто торговой марки «Электростайл», весь ассортимент, со скидкой 40%

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  • Женская одежда «Леди Текс», весь ассортимент, со скидкой 30%

  • Модели прошлых сезонов ЗАО «Калинка» со скидкой от 30%до 50%

  • На термобелье торговой марки «ESLI» действует скидка -25%

  • Мужские куртки ЗАО «Кисея» со скидкой -40%

Покупайте выгодно с универмагом «Слуцк»!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568