Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платёж не позднее 15 декабря. Об этом в интервью журналу «Финансы. Учёт. Аудит» рассказал Максим Конюшко, заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов, сообщает БелТА.

«Поскольку нынешний год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, то в течение него предусмотрены отдельные особенности. Одна из них — необходимость внести авансовый платёж не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября. При этом сумма авансового платежа по автомобилям составит 29 рублей, а в отношении мотоциклов, прицепов, прицепов-дач — 20 рублей. В 2022 году его зачтут при уплате налога за 2021-й с учётом фактического времени владения физлицами транспортными средствами», — рассказал Максим Конюшко.

Кроме того, налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учёта с 1 января по 1 июля 2021 года.

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«Это необходимо в том числе для приведения соответствующей информационной базы в актуальное состояние. До указанной даты предполагается установление упрощённой процедуры снятия с учёта транспортных средств, выбывших из дорожного движения», — добавил представитель Минфина.

Он также обратил внимание на то, что лица, заплатившие госпошлину за допуск к дорожному движению, освобождаются от уплаты транспортного налога до истечения срока её действия.

КОНТЕКСТ. В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введён транспортный налог. Уплачиваться он будет без привязки к прохождению техосмотра.

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