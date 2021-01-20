Ожидается, что компьютерный томограф в Слуцкой больнице заработает на следующей неделе

В компьютерном томографе Слуцкой ЦРБ перестала работать рентгеновская трубка. Это произошло в конце декабря 2020 года. Уже в пятницу утром, 22 января, необходимая деталь должна быть на таможне. Ожидается, что на следующей неделе томограф вступит в строй.



Об этом «Кур'еру» рассказал Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Главврач добавил, что они ждали, что поставщик доставит трубку из Голландии, но её везут из Японии. Иначе томограф запустили бы на этой неделе.

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Напомним, что в компьютерном томографе рентгеновская трубка вышла из строя из-за интенсивного использования аппарата. Также она выработала свой ресурс. Пока пациентам делают рентген лёгких.