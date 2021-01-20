«Я сижу, чтобы вас не посадили». Четвёртый день судебного процесса над слуцким блогером Неронским по «делу Тихановского»

В среду, 20 января, продолжился судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Это уже четвёртое по счёту заседание по этому делу. Лишённый регистрации правозащитный центр «Весна» следит за процессом и ведёт онлайн из зала суда.

В начале судебного заседания судья Рыбаков поинтересовался у Неронского, как он себя чувствует и не жалуется ли на условия содержания. Владимир сказал, что уже привык — «нормально».

«По этим адресам проходит Тихановский, поэтому и мне их будут инкриминировать»

Неронского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК РБ, не только в Мозыре, Бресте, Гродно, Слуцке, где он снимал и монтировал свои видеоролики для канала «Слуцк для жизни», ездил с Тихановским в поездки и где прошёл пикет 29 мая, но также и по адресам в Гомеле, садовом товариществе «Путь», Гомельской области, в Минске по проспекту Победителей и Независимости.

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Называются конкретные адреса квартир и домов. На четвёртый день судебного заседания судья попытался выяснить, почему именно по этим адресам его обвиняют. Неронский попытался ответить суду:

«Следователь сказал, что по этим адресам проходит Тихановский, поэтому и мне будут их инкриминировать. Я так понял. Я никогда не был по этим адресам. А из дома, который находится по адресу: проспект Независимости, 137, я как-то забирал Тихановского, но в самой квартире не был. Чтобы вы понимали, я ни одного протокола не читал. А смысл? Я ещё не слышал такого, чтобы это кому-то помогло. Я сказал следователю, что это будет на его совести".

По словам Неронского, видеоролики по этим адресам он не монтировал. Владимир пояснял в ходе следствия, что все свои видео он загружал в дороге.

Вину по ст. 342 УК РБ полностью не признаёт, а по ст. 369 УК РБ — признаёт

Владимир Неронский в суде ещё раз заявил, что вину по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) полностью не признаёт. Владимир подтвердил, что именно он снял и смонтировал 15 видеороликов на канал «Слуцк для жизни».

«Но я не признаю те обвинения, которые мне написали в материалах уголовного дела».

По ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти) Неронский полностью признал себя виновным.

Прокурор Александр Левкович подал ходатайство об изучении и приобщении к делу материалов сети Интернет, которые якобы подтверждают, что в Беларуси до и во время выборов действительно имели место действия, грубо нарушающие общественный порядок.

«Так можно осудить любого человека, который совершит преступление в будущем».

Прокурор Левкович зачитал следующие статьи:

Во всех 23-х оглашённых материалах про «Антипарад» в Бобруйске и пикет в Гродно имя Неронского ни разу не прозвучало. Адвокат и сам Неронский были против приобщения этих материалов к уголовному делу, но судья всё равно их приобщил.

Адвокат заявил ходатайство о вызове Сергея Тихановского на суд Неронского в связи с тем, что фамилия «Тихановский» очень часто упоминается на процессе и в материалах дела. Судья отклонил ходатайство, потому что, насколько ему известно, Тихановский отказывается давать показания по всем эпизодам.

«Если бы я сам знал, что будет такое, то я бы сам молчал», — отреагировал на это Владимир Неронский.

На этом судебное следствие по делу Владимира Неронского закончилось.

«Я сижу, чтобы вас не посадили»

«Меня должны были освободить 12 декабря. Следователь сказал мне, что не имеет права меня задерживать, но, если меня отпустят, то всё равно задержат по какой-нибудь другой причине. Он сказал мне, чтобы до мая я о свободе не думал. Он уже знает решение суда! Так пусть хотя бы постельное бельё поменяют — 2 месяца не меняли. К холоду я уже привык. Давайте так, господин прокурор. Вы едете в мою «хату», где я сижу, возьмёте материалы, посидите, посмотрите, а меня отпускаете под подписку. Я даю слово мужика! Вот видите? Пусть весь мир это увидит, быстрее увидит".

На процесс приехала мама Владимира. На прощание он сказал ей:

«Я сижу, чтобы вас не посадили».

В суде объявлен перерыв. Судебные прения сторон по делу Неронского назначены на 29 января.

Ранее:

В ТЕМУ. «Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским

КОНТЕКСТ. Владимира Неронского задержали 6 мая 2020 года под Минском, когда он и его соратники возвращались из Могилёва, где накануне устроили встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни». В Могилёвской милиции её назвали «массовым несанкционированным мероприятием», и 8 мая Октябрьский районный суд Могилёвской области приговорил Неронского по ст. 23.34 КоАП: 10 суток административного ареста. После этого его не отпустили. Когда и где прошли судебные процессы над ним, неизвестно, в результате чего он получил ещё одни «сутки».

16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает очередные 5 суток по ст. 23.34 КоАП в Марьиной Горке. Затем стало известно, что его перевели в Слуцк, где он отбывал очередной административный арест. 12 июня его перевели в Минск, а 17 июня стало известно, что Владимир Неронский помещён в СИЗО № 1 по ул. Володарского в Минске в рамках уголовного «Тихановского дела». Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — по делу о предвыборном пикете 29 мая в Гродно; ст. 369 (Оскорбление чиновника) — за оскорбление председателя Слуцкого райисполкома в его видеоролике на канале YouTube.

18 августа стало известно, что Владимира Неронского перевели в следственный изолятор Жодино. Суд назначен в Логойском районном суде Минской области.