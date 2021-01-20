Жители деревни Замостье Слуцкого района просят не забирать у них магазин

В редакцию «Кур'ера» обратилась предпринимательница Тамара Костюковец. Уже 15 лет она арендует здание в Замостье и держит в нём магазин «Виктория». В этом году Слуцкий КХП потребовал у неё срочно освободить здание, несмотря на договор аренды. Директор КХП говорит, что в магазине нарушения. Но предпринимательница это опровергает.

«Кур'ер», отвечая на это обращение, попробовал разобраться в ситуации и постарался узнать мнение сторон, между которыми возник спор. Жители деревни, в свою очередь, боятся лишиться необходимых товаров.

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Что говорит предпринимательница

Договор аренды

В 2004 году ИП Костюковец взяла в аренду у предприятия «Агро-Замостье» здание бывшей сельской бани, отремонтировала его и открыла там магазин «Виктория».

«Агро-Замостье» является сельскохозяйственным филиалом Слуцкого комбината хлебопродуктов.

В феврале 2020 года предпринимательница в очередной раз заключила с хозяйством договор аренды. Срок действия договора — до 2023 года.

«Санстанция»

В 2020 году магазин проверял Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии. После мониторинга он вынес предписания. Предпринимательница утверждает, что все выявленные «санстанцией» мелкие нарушения она сразу устранила и что такое происходит со всеми торговыми точками.

Однако 26 ноября ей пришло письмо из головного предприятия — КХП. Комбинат потребовал у неё освободить помещение из-за «неоднократных нарушений санитарно-эпидемиологических требований». И расторгнуть договор аренды. Срок для выселения ей дали до 18 декабря, то есть чуть больше трёх недель.

Хозяйка магазина обратилась к юристу и прислала руководству КХП ответ, что существенные нарушения договора отсутствуют. Она отказалась расторгать договор аренды и сообщила, что арендодатель может обратиться в суд. После этого, по её словам, наступило затишье.

Капремонт

Прошло больше месяца. И 4 января хозяйке магазина пришло письмо от СФК «Агро-Замостье». Её попросили освободить помещение в течение недели, так как в здании 11 января начнётся капитальный ремонт.

Тамара Костюковец на это ответила, что ежегодно проводит ремонт здания за собственные средства. Она снова отказалась расторгать договор аренды и снова написала, что арендодатель может обратиться в суд.

Электропроводка

На следующий день из «Агро-Замостья» пришло новое уведомление. ИП Костюковец просили покинуть помещение, так как 14 января там начнут менять электропроводку.

Хозяйка магазина на это ответила, что электропроводка в помещении находится в исправном состоянии и в ремонте не нуждается. И что в случае, если КХП дальше «будет давить» на неё, она вынуждена будет обратиться в правоохранительные органы. Также она в очередной раз отказалась расторгать договор аренды и напомнила про суд.

Песок

В один из дней к магазину «Виктория» подъехал экскаватор с ковшом песка. Он высыпал песок возле входа в магазин. Это сняла камера видеонаблюдения. Видео Тамара Костюковец прислала в редакцию.

Что говорит директор КХП

Андрей Лесун, директор Слуцкого комбината хлебопродуктов, прокомментировал эту ситуацию для «Кур'ера».

«Это наше имущество, — сказал Андрей Анатольевич. — Мы хотим заниматься там розничной торговлей. Мы не хотим продолжать с ними (магазином — Прим. ред.) хозяйственные отношения. Есть договор аренды, но нарушения были с их стороны: и „ковидного“ законодательства, и законодательства по торговле. Поэтому мы не считаем, что эти договорные отношения нужно продлевать. Мы в первую очередь заботимся о потребителях. Граждане заходят в этот магазин, а там не соблюдены абсолютно никакие требования по „ковиду“. Ни дистанция, ни наличие масок».

Жители Замостья просят оставить магазин

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Жители Замостья и их родные написали коллективное письмо председателям Слуцкого райисполкома и Минского облисполкома. Под письмом — 129 подписей.

Люди пишут, что очень довольны ассортиментом и качеством реализуемого в магазине товара и что такой магазин — единственный на всё Замостье и ближайшие деревни.

«В случае закрытия магазина „Виктория“ мы не сможем приобрести даже товары первой необходимости», — пишут жители. Они просят прекратить действия, направленные на закрытие магазина.