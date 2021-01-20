21 единица техники, 700 бригад и круглосуточные дежурства. Как в Слуцком районе борются с последствиями морозов

Коммунальные предприятия Беларуси продолжают бороться с последствиями морозов. В Слуцком районе всю зиму круглосуточно дежурят специалисты. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На дорогах области работает более 1,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Организовано 700 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилом фонде. Сергей Шуляренко, главный инженер филиала КУП «Миноблдорстрой», рассказал, что задействована 21 единица техники в зимнем содержании, в том числе шесть пескосолераспределителей, восемь тракторов МТЗ, три автогрейдера и четыре погрузчика. Также получили дорожно-строительную технику — новый каток.

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770 километров автомобильных дорог находятся в ведении слуцких коммунальных служб. Всего в Минской области их более 16 тысяч.