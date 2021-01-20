«Отказаться от газового отопления и вернуться к дровам? Ни за что!» Жительница Слуцка о том, почему против такой «экономии»

Прочитала новость о том, что Лукашенко предложил перевести отопление с природного газа на дрова. Причём не котельные, а и частный сектор, как я поняла. «Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами, — заявил он. — У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги».

Не знаю, какие деньги платит лично руководство страны, а потребители газа платят за свои удобства сами и исправно. Я с газовым отоплением третью зиму. Пришлось обогреваться и печью, и твердотопливным котлом. Поэтому могу судить об этой «экономии».

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По памяти прикинула, сколько денег, времени и сил я тратила на то, чтобы отапливаться тем, что, как сказал Лукашенко, у нас валяется под ногами.

Давайте посчитаем!

По фиксированной цене человек может выписать в гортопе 3 тонны торфа или 4,9 м³ дров. Вместе с торфом ещё можно взять 1,2 м³ дров для растопки. Если брать свыше этих норм, то цена будет значительно выше.

Считаем, 3 тонны торфа (я взяла цену прошедшей осени) стоят 85,72 рубля. Это цена без стоимости доставки. С доставкой да на село, наверное, рублей 100 выйдет, а может, и больше. Плюс дрова, хотя бы куб — 30,11 рубля. Получается, топливо по фиксированной и более дешёвой цене обойдётся минимум в 130 рублей.

Если покупать колотые дрова, которых можно выписать почти 5 кубов, выходит около 150 рублей (без стоимости доставки).

Из своего опыта могу сказать, что отведённых потребителям лимитов на топливо хватает только для одной печи. Но в деревне, как мы знаем, их две — печь и групка. Так что этих вот 3 тонн или 5 кубов никак не хватает. Приходится что-то искать, докупать или экономить. Вот и сидят наши бабушки и дедушки всю зиму в валенках и ватниках — экономят.

То же самое и с твердотопливным котлом. Его горение надо поддерживать в течение суток. И ближе к весне, когда топить ещё надо, а торфа уже кот наплакал, начинаются поиски дополнительного топлива. Однажды пришлось покупать костробрикет на нашем льнозаводе. За две тонны отдала около 80 рублей. К концу отопительного сезона у меня осталось этих брикетов около 30 кг, не больше. То есть отопление посредством котла обошлось мне больше чем в 200 рублей за сезон. И это три года назад!

А прикиньте ещё все хлопоты, труды и заботы. Перетаскать торф в сарай, потом ежедневная чистка котла, его розжиг, поддержание в рабочем состоянии. А ещё надо вставать ночью, чтобы подбросить топливо, потому что при таких вот морозах утром из-под одеяла не вылезти. Приходишь в 18 часов с работы и начинаешь танцы возле котла — принести, унести, почистить, подкинуть. Кочегаришь до 21 часа, чтобы хоть куртку снять и чая попить. Те, кто через это прошёл, меня поймут.

И вот мне предлагает руководитель страны снова вернуться к этому, чтобы страна могла экономить. Класс!

За прошлый отопительный сезон, который длился на месяц дольше из-за холодного мая, почти за 7 месяцев я заплатила 140 рублей. Отопление газом обходилось мне в 20 рублей в месяц. И никакой пыли, грязи, возни с торфом, дровами и прочими прелестями.

Может быть, кто-то и сэкономит на возвращении к дровам, но точно не я.