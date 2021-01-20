Теперь мошенники могут позвонить человеку от имени службы безопасности Беларусбанка и сообщить о якобы проведении расследования о хищении денег работником банка, сообщает официальная группа банка в соцсети «ВКонтакте».

Как вычислить такого звонящего

Для начала вас попросят не перезванивать в банк, поскольку ваш звонок может помешать расследованию, и предупреждают вас об уголовной ответственности за препятствование расследованию. При этом мошенники будут ссылаться на произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и т. п. ), который продолжит вводить вас в заблуждение. И самое важное: во время общения с вами мошенники на любой стадии разговора будут пытаться выведать ваши конфиденциальные данные. Для этого они предложат установить приложение из Google Play/App Store: «AnyDesk — удалённое управление устройством», которое позволяет получить доступ к вашему счёту для осуществления несанкционированного перевода денежных средств.

Будьте бдительны, при малейших сомнениях и подозрениях — прекращайте разговор. Лучше перезвоните в банк и уточните вопрос. И сообщите в Беларусбанк о том, что вам звонили мошенники. А ещё поделитесь этой информацией с близкими, друзьями и коллегами, научите безопасному поведению своих пожилых родственников.

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«Выясняйте фамилию, имя, отчество звонящего»

В последнее время участились случаи мошенничества с пластиковыми картами банков, особенно в Слуцке. Об этом «Кур'еру» сообщили в Минском областном управлении Беларусбанка.

Современные мошенники работают, используя социальную инженерию — набор различных психологических методик и мошеннических приёмов, целью которых является получение конфиденциальной информации о человеке обманным путём.

В Беларуси чаще всего мошенники используют «фишинг» и «вишинг». Например, фишинг — это вид получения злоумышленником секретной информации, при котором правонарушитель, используя средства социальной инженерии, вынуждает клиента на раскрытие своих личных данных. Такими данными могут быть номер и код банковской карты, номер телефона, логин и пароль от какого-либо сервиса и т. д. В основном такой вид мошенничества используют, чтобы получить доступ к интернет-банкингу или электронным кошелькам жертвы в той или иной платёжной системе и вывести средства на посторонние счета.

Вам поступает фишинг-письмо или сообщение из мессенджера (Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и т. п. ) или интернет-магазина/торговой площадки с информацией об оплате товара, получении денежных средств за проданный товар. Задача таких сообщений — повлиять на ваши эмоции.

При переходе по предоставленной ссылке пользователь может увидеть страницу авторизации абсолютно идентичную странице на настоящем ресурсе. Коварство кроется в самой ссылке на сайт — домен будет очень схож с реальным, но отличаться одним или несколькими символами. По похожему принципу схема работает и в социальных сетях, а также при продаже товаров на популярных интернет-площадках.

Сотрудники банка владеют всей необходимой информацией по клиенту и не запрашивают у клиентов по телефону или посредством рассылки сообщений личные и конфиденциальные данные, не просят их подтвердить, например, посредством предоставления кодов, направленных на телефон клиента СМС-сообщениями.

При поступлении таких звонков до предоставления какой-либо информации рекомендуем выяснить фамилию, имя, отчество звонящего и обязательно перезвонить в контакт-центр банка для уточнения информации о звонящем.

Также хотим отметить, что для получения денежных средств посредством перевода на карточку отправителю денег достаточно предоставить номер карточки и срок её действия. Сообщать коды, высылаемые банком в СМС-сообщениях на мобильный телефон, для совершения операции перевода не требуется. При предоставлении данная информация будет использована мошенниками для хищения денежных средств.

Беларусбанк настоятельно рекомендует ни в коем случае:

не размещать фотографии карточек и карты кодов для входа в систему интернет-банкинг в свободном доступе;

не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать файлы, получения которых вы не ожидали;

не вводить реквизиты карточки на подозрительных сайтах;

вход в систему интернет-банкинг осуществлять с официального сайта банка.

Никому (даже работникам банка) нельзя сообщать:

код, размещённый на оборотной стороне карточки;

логин, пароль, данные карты кодов для входа в систему интернет-банкинг;

любые коды, приходящие в СМС-сообщениях на мобильный телефон;

пароль 3D-Secure для совершения операций в интернете.

Сегодня в Беларусбанке можно застраховать карту по программе «С картой под защитой».

Напомним, что за 16 и 17 декабря в Слуцкий РОВД с заявлениями обратились 11 местных жителей по факту хищения денежных средств с их банковских карт. Общая сумма составила более 9000 рублей.

Ранее «Кур'ер» рассказывал, что только за последние 2,5 месяца осени 2020 года в милицию поступало более 50 заявлений случчан, которые стали жертвами кибермошенников. Для сравнения, в 2019 году Слуцкий РОСК возбудил всего 68 уголовных дел, связанных с хищением денег с банковских карт. Причём чаще денег лишаются не пенсионеры, а молодые люди.