От 5,6 до 21,1 рубля. Какой сейчас налог на сдачу в аренду квартир и гаражей в Слуцке

В Беларуси с 1 января повысили налоги для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. Читайте, какие суммы будут платить арендодатели в Слуцке, Старых Дорогах и Копыле.

В Слуцке размер налога составит:

за каждую сдаваемую комнату — 21,1 рубля

за металлический или деревянный гараж — 5,6 рубля

за железобетонный или кирпичный гараж — 7,8 рубля

за машино-место — 5,6 рубля

за другие нежилые помещения — 3,4 рубля (за 1 кв. м площади).

В Старых Дорогах, Копыле ставки налога ниже:

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за каждую сдаваемую комнату — 15,5 рубля

за металлический или деревянный гараж — 4,4 рубля

за железобетонный или кирпичный гараж — 5,6 рубля

за машино-место — 4,4 рубля

за другие нежилые помещения — 3,4 рубля (за 1 кв. м площади).

Тем, кто заранее оплатил налог за 2021 год в 2020-м, придётся доплатить недостающую сумму. И сделать это нужно не позднее 22.01.2021.



Налоговая напоминает, что, прежде чем сдавать помещения внаём, необходимо:

Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения. Бланки договора можно взять в райисполкоме или самостоятельно распечатать с официального интернет-сайта МНС РБ (nalog.gov.by раздел «Главная"-"Налогообложение физических лиц"-«Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами"-«Сдача жилых и нежилых помещений, машино-мест внаём (аренду)»). Зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда. Уплатить подоходный налог. Даже если договор не оформлен и не зарегистрирован в соответствии с законодательством, налог всё равно платить обязательно.

С вопросами можно обращаться в инспекцию МНС по Слуцкому району: