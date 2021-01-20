От 5,6 до 21,1 рубля. Какой сейчас налог на сдачу в аренду квартир и гаражей в Слуцке

В Беларуси с 1 января повысили налоги для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. Читайте, какие суммы будут платить арендодатели в Слуцке, Старых Дорогах и Копыле.
В Слуцке размер налога составит:
- за каждую сдаваемую комнату — 21,1 рубля
- за металлический или деревянный гараж — 5,6 рубля
- за железобетонный или кирпичный гараж — 7,8 рубля
- за машино-место — 5,6 рубля
- за другие нежилые помещения — 3,4 рубля (за 1 кв. м площади).
В Старых Дорогах, Копыле ставки налога ниже:
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- за каждую сдаваемую комнату — 15,5 рубля
- за металлический или деревянный гараж — 4,4 рубля
- за железобетонный или кирпичный гараж — 5,6 рубля
- за машино-место — 4,4 рубля
- за другие нежилые помещения — 3,4 рубля (за 1 кв. м площади).
Тем, кто заранее оплатил налог за 2021 год в 2020-м, придётся доплатить недостающую сумму. И сделать это нужно не позднее 22.01.2021.
Налоговая напоминает, что, прежде чем сдавать помещения внаём, необходимо:
- Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения. Бланки договора можно взять в райисполкоме или самостоятельно распечатать с официального интернет-сайта МНС РБ (nalog.gov.by раздел «Главная"-"Налогообложение физических лиц"-«Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами"-«Сдача жилых и нежилых помещений, машино-мест внаём (аренду)»).
- Зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда.
- Уплатить подоходный налог. Даже если договор не оформлен и не зарегистрирован в соответствии с законодательством, налог всё равно платить обязательно.
С вопросами можно обращаться в инспекцию МНС по Слуцкому району:
- в Слуцке — 8(1 795) 9 75 84,
- в Старых Дорогах — 8(1 792) 5 89 31, 8(1 792) 3 07 95,
- в Копыле — 8(1 719) 5 04 75, 8(1 719) 5 45 51.