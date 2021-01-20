В Беларуси расширили список социально значимых товаров. В нём появились мясные субпродукты, маргарин и перловка

Отдел новостей
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В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Теперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов МАРТ сможет вводить на них ценовое регулирование на срок до 90 дней в год. А при необходимости — и на более продолжительный срок, если это решение согласует ЕЭК.

Как сообщает МАРТ, перечень дополнили такими позициями, как:

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  • субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);
  • колбаса полукопчёная и варёно-копчёная;
  • маргарин;
  • крупа перловая;
  • свежий чеснок;
  • свежий перец сладкий;
  • салфетки бумажные.

Как пишет TUT. BY, свежие чеснок и сладкий перец были среди продуктов, на которые заметно выросли цены в марте-апреле прошлого года. Чиновники тогда запускали горячую линию по вопросам наличия товаров и значительного роста цен.

«Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включённые для расчёта индекса потребительских цен на социально значимые товары, — уточняют в МАРТ. — В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9%».

Список социально значимых товаров обновят с 21 января.