В Беларуси расширили список социально значимых товаров. В нём появились мясные субпродукты, маргарин и перловка

В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Теперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов МАРТ сможет вводить на них ценовое регулирование на срок до 90 дней в год. А при необходимости — и на более продолжительный срок, если это решение согласует ЕЭК.

Как сообщает МАРТ, перечень дополнили такими позициями, как:

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субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);

колбаса полукопчёная и варёно-копчёная;

маргарин;

крупа перловая;

свежий чеснок;

свежий перец сладкий;

салфетки бумажные.

Как пишет TUT. BY, свежие чеснок и сладкий перец были среди продуктов, на которые заметно выросли цены в марте-апреле прошлого года. Чиновники тогда запускали горячую линию по вопросам наличия товаров и значительного роста цен.

«Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включённые для расчёта индекса потребительских цен на социально значимые товары, — уточняют в МАРТ. — В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9%».

Список социально значимых товаров обновят с 21 января.