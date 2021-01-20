В Беларуси расширили список социально значимых товаров. В нём появились мясные субпродукты, маргарин и перловка

В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Теперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов МАРТ сможет вводить на них ценовое регулирование на срок до 90 дней в год. А при необходимости — и на более продолжительный срок, если это решение согласует ЕЭК.
Как сообщает МАРТ, перечень дополнили такими позициями, как:
- субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);
- колбаса полукопчёная и варёно-копчёная;
- маргарин;
- крупа перловая;
- свежий чеснок;
- свежий перец сладкий;
- салфетки бумажные.
Как пишет TUT. BY, свежие чеснок и сладкий перец были среди продуктов, на которые заметно выросли цены в марте-апреле прошлого года. Чиновники тогда запускали горячую линию по вопросам наличия товаров и значительного роста цен.
«Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включённые для расчёта индекса потребительских цен на социально значимые товары, — уточняют в МАРТ. — В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9%».
Список социально значимых товаров обновят с 21 января.