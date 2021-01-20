Наколол со шпицем дров, выпил святой воды и окунулся в прорубь. Как Лукашенко провёл крещенский вечер

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, как Александр Лукашенко провёл вторую половину дня 19 января.
Сначала Лукашенко наколол дров в компании со шпицем Умкой. На лапах у собаки можно заметить специальные ботиночки, защищающие от мороза и повреждений.
«То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню… Окунётся ли?» — заинтриговал канал.
«Вода на Крещение становится святыней. Её благодать в целебной силе. Президент это знает, и вы не болейте», — пожелал всем «Пул Первого».
Выпить крещенской воды с хозяином пёс отказался. Напомним, 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Христиане верят, что крещенская вода долго не портится и обладает целебными свойствами.Уже поздно вечером баню растопили. Лукашенко не только попарился, но и окунулся в прорубь, что очень взволновало шпица.