Наколол со шпицем дров, выпил святой воды и окунулся в прорубь. Как Лукашенко провёл крещенский вечер

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, как Александр Лукашенко провёл вторую половину дня 19 января.

Сначала Лукашенко наколол дров в компании со шпицем Умкой. На лапах у собаки можно заметить специальные ботиночки, защищающие от мороза и повреждений.

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«То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню… Окунётся ли?» — заинтриговал канал.

Чуть позже появилось видео, где Александр Лукашенко с собакой сидит в беседке над родником. Умка уже без ботинок, но на столе.

«Вода на Крещение становится святыней. Её благодать в целебной силе. Президент это знает, и вы не болейте», — пожелал всем «Пул Первого».

Выпить крещенской воды с хозяином пёс отказался. Напомним, 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Христиане верят, что крещенская вода долго не портится и обладает целебными свойствами.

Уже поздно вечером баню растопили. Лукашенко не только попарился, но и окунулся в прорубь, что очень взволновало шпица.