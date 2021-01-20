«Если кто-то кинет что-то, оно месяц-два лежит». Житель Слуцка про уборку в подъезде

Мы купили квартиру на Копыльской, 3 в первом подъезде 2 года назад. Переехали где-то год назад. На протяжении этих двух лет в подъезде никто не подметал, не мыл, пыль не вытирал. Вообще ничего не делалось.

Кто-то вытрет, подметёт возле своей квартиры. И больше ничего.

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Если они у нас в жировке высчитывают за уборку, то должен человек приходить и убирать хотя бы раз в месяц. А у нас бывает, что если кто-то кинет что-то, оно месяц-два лежит. Год может лежать.

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И вот пока я отправлял вам новость, о чудо, пришёл работник ЖКХ и убирает подъезд. Телепаты, что ли?

Интересно, когда в следующий раз запланирована уборка. Или столько же придётся ждать?

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