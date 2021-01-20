«Наше первое купание в проруби». Как жители Слуцка окунались в морозное Крещение-2021 (обзор Instagram)

Отдел новостей
-
0

«Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые случчане сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Samysevich (@lina_samusevich)

Реклама

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Наталья Тупик (@nataliatupik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Косик Саня (@kosik30)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от KHRAMTSEVICH🔥 (@khramtsevich88)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталий (@vitali_yats92)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Косик Саня (@kosik_30)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Онищенко (@onishenko__aleksandr)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Светлана (@lysenkosv7)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей (@kasper14860)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Веня) (@veliguravanya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оксана Яцевич (@oksana_yatsevich)