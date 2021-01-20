Мытарства с жильём у случчанки Натальи Полуниной начались 30 лет назад, когда от праздничного салюта сгорел её дом. Погорельцам дали временное жильё, но оно превратилось в постоянное, в котором она живёт до сих пор. Зимой жить в доме невозможно. В холода температура не больше 10 градусов. Все эти годы она просит власти переселить её в нормальные условия или сделать капремонт, но ничего не меняется. Жительница Слуцка обратилась в «Кур'ер» — мы ознакомились с её проблемой и узнали, как оценивают ситуацию коммунальщики.

«Беда у меня случилась давно, но с тех пор не заканчивается, — рассказала Наталья Полунина. — Сначала у нас был аварийный домик в деревне Наводворцы. Мы с мамой работали на сыркомбинате, наш общий стаж 33 года. Ещё в конце 80-х нас поставили на льготную очередь на улучшение жилищных условий, потому что мама была ветеран труда. В 1991 году на 9 мая произошло несчастье. Мы уезжали в гости, а в это время от праздничного салюта загорелся дом. Когда пожарные разбирали завалы, то нашли две большие военные ракетницы. Сгорело всё дотла: вещи, документы. Остались, в чём были. Пошли в горисполком, принял нас заместитель председателя Довгучиц, потому что председатель был в отъезде. «Не волнуйтесь, — сказал он. — В РСУ-4 делают дачные домики, возьмём, утеплим и поживёте». Но когда вернулся председатель, то отменил такое решение. «Как это? Стоят на очереди на сыркомбинате, а мы будем что-то давать? Пусть сыркомбинат даёт».

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Как Полунины попали во временное жильё

У сыркомбината в 1987 году была построена такая «времянка» на две квартиры, типа барак, в Садовом проезде. В одной половине жил мужчина, а другая стояла пустая.

Дом не капитальный, внутри — костроплита (прессованный материал по типу плит ДСП — Прим. ред.), а снаружи — в полкирпича обложенный. Там отопления, воды, газа, туалета не было. Даже форточек на тот момент не было. Просто коробка. Из костроплиты — стены, пол и потолок, двери. А мы же не знали сначала, как он сделан. От безысходности согласились. Думали, как-то переживём это время, пока очередь подойдёт.

Вселили нас просто так. Сказали: «Поживёте временно». А сами, ничего не говоря, сняли с очереди. Мне так обидно, что с нами так поступили! Сейчас мне 68 лет, болезни одолевают, сын работает дальнобойщиком, его дома по полтора-два месяца не бывает. Получается, что я одна мучаюсь.

Об условиях жизни



Когда на улице -5 градусов, чтобы нагреть квартиру, нужно беспрерывно четыре часа топить. А когда такой мороз — круглосуточно. Сейчас в доме у меня только 10 градусов. Я беру 10−12 кубов дров. Отопление устроено так, что только вытопила, через час батареи чуть тёплые, через два часа — ледяные! Один котёл уже развалился, второй — вот-вот развалится, ручки отвалились, боюсь, как бы не взорвался! Разве можно обычный котёл столько топить — ведь он не выдержит!

Унитазом не пользуюсь, потому что всё перекрыто там, чтобы не перемерзало. Хорошо, что насос есть, он работает круглосуточно. Даже когда батареи остывают, он гоняет холодную воду. А так — давно бы батареи перемёрзли.

Я сплю по три часа. Просыпаюсь от холода, нос замерзает. Трогаю батареи — они ледяные. У меня окна завешаны одеялами, забиты целлофаном, закладываю подушками. У окна стоишь — как на улице. Что делать? Как мне жить?

Как построили такой дом

Как дом строился, мне потом рассказали соседи. Привезли осенью щиты, побросали на улице. Дождь идёт, всё вымокло, разбухло. Они их ставили, а с них вода текла. До нас четыре года в этой половине никто не жил. Дом два года трещал, стены сырые. Я топила и летом, и осенью, и весной, чтобы их высушить. Конструкция у дома такая, что он тепло не сохраняет. Мне что, его полностью перестраивать?

Кому принадлежит жильё

Дом сначала принадлежал сыркомбинату, потом его передали на баланс ЖКХ. Сыркомбинат, который должен был сначала сделать капремонт, просто передал его и забыл про нас. А ЖКХ за это время так ничего и не сделали.

Все эти годы мы только мучились: пытались утеплить и как-то благоустроить. Долго добивались, чтобы хоть воду провели. Сами сделали туалет, потому что уличный развалился. Коридор пристроили, ведь вход был сразу на кухню, забор поставили.

Внешне посмотришь — вроде нормальный! А житья нет, мёрзнем, как собаки.

Про приватизацию

Несколько лет назад я пыталась жильё приватизировать, чтобы продать и как-то купить хоть какую квартиру. Пять лет тянулась волокита, а в итоге — оформили неправильно. По документам написали, что у меня квартира № 2, а в БТИ зарегистрирована как № 1, и метраж другой. Ходила к юристу, он пояснил, что комиссия исполкома, которая делала приватизацию, должна была написать — «считать правильным по БТИ». Написала в Госкомитет по имуществу, они ответили, чтобы владелец (на тот момент — сыркомбинат) привёл в соответствие. Но ничего не сделали. До сих пор жировки неправильные приходят.

Как разговаривала с властями

Письма писала в райисполком, в облисполком, просила сделать капремонт, провести отопление, чтобы тепло было в доме. Несколько раз была на приёме у главы Слуцкого района. Он каждый раз вызывал представителей ЖКХ, сыркомбината и говорил: «Сколько раз женщина будет ходить? Проверьте условия, сделайте отопление, окна, что там нужно!» Ну, думаю, сделают. Но никто не идёт и ничего не делает.

Это же не моё жильё, государственное, я только наниматель и плачу за аренду. Сказать, что мы не пытались улучшить условия, нельзя. Я дом ремонтировала, улучшала, что могла, но стены сделать толще не могу и систему отопления другую придумать. Я сейчас болею, с палочкой еле могу ходить. У меня артроз третьей степени, надо сустав менять, очаги на лёгких, щитовидка, зоб. Как понервничаю — две недели удушье. Давление больше 300 подскакивает. Плачу каждый день. Как мне жить в таких условиях?

В этом году я снова буду говорить с Янчевским, записалась на 27 января. Буду просить решить проблемы с жильём. Так жить просто невозможно!"

Мнение коммунальной службы ЖЭУ-3

«Дом перешёл к нам на обслуживание от сыркомбината, эта женщина — наниматель жилья, — сказал Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3. — Дом внешне довольно в хорошем состоянии. Оборудован водой, в соседней квартире есть газ. У Полуниной стоит твердотопливный котёл. Тут уж как человек хочет топить, столько и топит. Мы не можем регулировать, больше или меньше топить.

Внутри помещения ремонт она должна делать за свой счёт: обои менять, улучшение проводить, пол красить. Если крыша течёт или наружные конструкции повреждены, то это мы делаем. Капитального ремонта там пока не планируется, дом в нормальном техническом состоянии. Окна, если плохие, она должна менять за свой счёт. Там квартира большая. В такие морозы надо интенсивно топить. Насколько я знаю, там не одна комиссия была, и признавали, что в доме можно жить, предлагали ей за свой счёт газ провести. Позволяет ли толщина стен сберегать тепло — я не знаю. Она к нам не обращалась сейчас, что у неё холодно. Если бы она сказала, что топит, а батареи не греют, тогда мы бы разбирались, почему не греют, и восстанавливали. Может, промыть нужно. Пусть обращается, посмотрим — отчего они холодные".