Склад под вольер и «инфекционка». Топ-5 неожиданных объектов в Слуцке, которые сдаются в аренду

«Кур'ер» выбрал пять необычных объектов в городе, которые предлагает в аренду Госкомимущество.



1. Склад под вольер

Здание расположено в 14-м городке по адресу: ул. Гагарина, 48Д. Почему склад сдают именно под вольер, не указано.

2. Встроенно-пристроенное помещение

Помещение находится в доме № 178 на улице Социалистической. В описании говорится, что у него финансовое назначение. Есть отопление, электроснабжение, телефон, канализация, вода.

Реклама

3. Здание инфекционного отделения

Это здание инфекционного отделения бывшего военного госпиталя в 12-м городке. Сдаётся в аренду под производство.

4. Часть здания — административное здание

В аренду сдаётся часть бревенчатого здания (ул. Жукова, д.8) с холодной пристройкой, сараем, уборной. Только под производство.

5. Часть асфальтированной площадки

Слуцкое ЖКХ сдаёт в аренду два торговых места № 2 и № 9 на пересечении улиц Ленина и Мельничная. Вроде ничего странного, просто наименование объекта звучит необычно.