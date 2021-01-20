Склад под вольер и «инфекционка». Топ-5 неожиданных объектов в Слуцке, которые сдаются в аренду

«Кур'ер» выбрал пять необычных объектов в городе, которые предлагает в аренду Госкомимущество.
1. Склад под вольер
Здание расположено в 14-м городке по адресу: ул. Гагарина, 48Д. Почему склад сдают именно под вольер, не указано.
2. Встроенно-пристроенное помещение
Помещение находится в доме № 178 на улице Социалистической. В описании говорится, что у него финансовое назначение. Есть отопление, электроснабжение, телефон, канализация, вода.
3. Здание инфекционного отделения
Это здание инфекционного отделения бывшего военного госпиталя в 12-м городке. Сдаётся в аренду под производство.
4. Часть здания — административное здание
В аренду сдаётся часть бревенчатого здания (ул. Жукова, д.8) с холодной пристройкой, сараем, уборной. Только под производство.
5. Часть асфальтированной площадки
Слуцкое ЖКХ сдаёт в аренду два торговых места № 2 и № 9 на пересечении улиц Ленина и Мельничная. Вроде ничего странного, просто наименование объекта звучит необычно.