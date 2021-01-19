В Беларуси проходит акция «Не жди белочку — туши окурок!». Сотрудники Слуцкого РОЧС посетили магазины, а также подъезды многоэтажек, чтобы предупредить пожары и гибель пьяных людей из-за курения в постели.

Спасатели взялись за людей, злоупотребляющих спиртными напитками, потому что эти случчане легкомысленны и беспечны. Специально для них работники торговли и сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям развесили хенгеры, некхенгеры, воблеры и листовки рекламной компании «Не жди белочку — туши окурок!».

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