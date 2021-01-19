Больше 6 часов 18 января без электричества оставались 6 деревень в Слуцком районе

В понедельник, 18 января, в Слуцком районе без электричества остались 323 частных дома, 2 МТФ и котельная. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«18 января в 7.15 поступило сообщение об отключении электроэнергии в 6 населённых пунктах Слуцкого района Минской области. Без электроснабжения оставались 323 частных жилых дома, 2 МТФ и котельная. Для электроснабжения котельной был задействован передвижной электрогенератор КУП «Слуцкое ЖКХ», — рассказали в пресс-службе.

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В 13.55 электроснабжение потребителей было восстановлено.