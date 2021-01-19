Семейный капитал в Беларуси могут распространить и на рождение второго ребёнка

В Беларуси предлагают расширить программу семейного капитала. Такая мера поддержки семей может действовать и при рождении второго ребёнка, передаёт БелТА.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала, что такое новшество сейчас обсуждается.

«Если мы простимулируем рождение вторых детей, тем самым создадим низкий старт для перехода на уровень многодетной семьи. Поэтому планируем в текущей пятилетке рассмотреть экономическую возможность распространения семейного капитала и на вторых детей», — заявила Костевич.

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Министр рассказала, что около 90% семей используют семейный капитал досрочно, тратят его на строительство жилья.

СПРАВКА. Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. С 2020 года Лукашенко продлил её ещё на 5 лет. Выплаты стали начислять в белорусских рублях — 22,5 тысячи рублей. Их ежегодно будут индексировать в зависимости от уровня инфляции.

С 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах; на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

Как пишет Sputnik, по данным Минтруда и соцзащиты, на 1 января 2021 года в Беларуси открыто 93,575 тысячи депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.