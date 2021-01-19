Управление страной уходит в режим жёсткой экономии. Всем придётся затянуть пояса потуже

Уточнённые показатели республиканского бюджета за 2020 год говорят о нарастании проблем с поступлением доходов. Все резервные возможности для балансировки бюджета были использованы. Не помогла даже жёсткая экономия ресурсов. Режим экономии будет продлён на 2021-й, помощи от государства предприятиям и гражданам ожидать не стоит, считает «Кошт урада».

Краткие итоги:

По сравнению с проектом республиканского бюджета на 2020-й

Доходы — уточнены в сторону уменьшения на 2,2 млрд рублей, или на 9%.

Расходы — уменьшены на 1,4 млрд рублей, или на 5,4%.

Дефицит республиканского бюджета вырос до 1,8 млрд рублей.

Наибольшее увеличение доходов — прочие неналоговые доходы (с 474 млн до 1 380 млн рублей, рост в 2,9 раза).

Наибольшее сокращение доходов — дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале (с 1822 млн до 635 млн рублей, снижение в 2,9 раза).

Наибольший рост по расходам — государственная инвестиционная программа (с 321 млн до 423 млн рублей, на 32%).

Наибольшее сокращение расходов — трансферты государственным внебюджетным фондам (с 1 963 млн до 1 273 млн рублей, на 35%).

Подсчитали доходы и прослезились

6 января 2021 был опубликован документ «Об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2020 год». В нём содержатся корректировки бюджета на 2020-й с учётом его предполагаемого исполнения по итогам года.

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Из данных следует, что в 2020-м бюджет испытывал значительные проблемы с источниками доходов, что нашло отражение в поиске новых источников финансирования увеличившегося дефицита бюджета.

В проекте дефицит республиканского бюджета в 2020 ожидался на уровне 1 млрд рублей. По уточнённым данным, дефицит вырос до 1,8 млрд рублей.

Увеличение дефицита будет за счёт кредитов международных организаций и иностранных государств. Выдаются такие кредиты под гарантии возврата и с процентными платежами. Это в последующем приведёт к росту стоимости обслуживания, но у текущих управленцев совершенно иная задача — им бы день простоять, да ночь продержаться.

Почему дефицит бюджета увеличился по сравнению с проектными показателями?

В начале 2020-го возник конфликт с российскими поставщиками нефти в Беларусь, в результате которого на протяжении трёх месяцев поставки осуществлялись в минимальных объёмах. От поставок нефти зависят объёмы экспортных пошлин на нефть. Ситуация усугубилась и в связи с пандемией коронавируса, что привело к снижению экономической активности в мире и обвалу цен на нефть. Кроме этого, новые контракты по поставкам калийных удобрений были заключены на менее выгодных, по сравнению с 2019-м, условиях по ценам.

Дополнительным фактором стала политическая нестабильность в стране, что привело к коррекции курса и, как следствие, сильному ухудшению финансовых показателей большинства предприятий в стране.

В результате вместо предполагаемых поступлений налога на прибыль на уровне 1650 млн реальные поступления могут составить 595 млн рублей. И это — не окончательная цифра. Обычно предприятия значительно ухудшают свои итоговые показатели за год по сравнению с предварительными данными на декабрь отчётного года. Это приведёт к необходимости возврата налога на прибыль, но уже в 2021-м. Значительно меньше ожидаемого государство получило в качестве дивидендов от деятельности предприятий с его долей в уставном капитале. Минфин не раскрывает невероятный источник роста прочих неналоговых доходов на 906 млн рублей. Крупнейшей статьей этого раздела является плата за проезд автотранспортных средств по платным автодорогам Беларуси с системой сбора платы.

Несколько больше, по сравнению с запланированным объёмом, поступило помощи от иностранных государств, но это может быть связано с девальвацией национальной валюты. Поступившая помощь в иностранной валюте была пересчитана по более высокому курсу, что и привело к росту поступлений.

Традиционно самым стабильным источником являются поступления НДС, и 2020-й в этом плане не подвел. План по поступлению этого налога даже перевыполнен, пусть и незначительно — прирост на 87 млн рублей, или на 1%.

Некоторой неожиданностью можно считать кратный рост поступлений от реализации конфискованного имущества. В Беларуси этот показатель планируется вследствие наличия ежегодно поступающих по данной статье сумм, но в 2020-м рост оказался совершенно неприличным. Вместо 24,8 млн в 2020 по данной статье ожидается поступление 65,1 млн рублей, в 2,6 раза больше. Про то, как такие доходы выглядят в глазах иностранных инвесторов, лучше не размышлять.

Результатом всей ситуации с доходами стал общий недобор только по республиканскому бюджету доходов на 2,2 млрд рублей, что составляет 9% от всей запланированной суммы. Этого могло хватить на полное обеспечение потребностей МВД и Министерства обороны. Или на обслуживание внешнего государственного долга. Нехватка весомая, новых источников доходов внутри страны не нашлось, и пришлось затягивать пояса практически всем организациям и ведомствам.

Экономить надо всем

Уточнённые показатели по расходам республиканского бюджета меньше запланированных на 2020-й сумм на 1,4 млрд рублей. Наибольшей корректировке подверглась сумма трансфертов государственным внебюджетным фондам. Речь идёт о средствах, которые направляются из бюджета в фонд соцзащиты населения для покрытия хронического дефицита финансирования данной структуры. Необходимо отметить, что в проекте 2020-го была заложена нетипично большая сумма трансфертов, что можно считать своеобразной «заначкой» бюджета для различных действий. Например, можно было бы значительно повысить пенсии и различные выплаты перед выборами и купить лояльность граждан. Но с лояльностью в 2020-м было все настолько плохо, что решили сэкономить и не расходовать средства на эти цели. 690 млн из 1963 млн рублей так и не были перечислены фонду. Да и поступления в ФСЗН в 2020-м были больше запланированных.

Можно порадоваться за Минфин — в 2020-м ему удалось сэкономить на обслуживании внешнего государственного долга 232 млн рублей. Но подробностей, как удалось осуществить такой трюк в условиях девальвации, пока нет.

В целом экономия затронула большинство основных направлений расходования средств. Меньше средств было выделено на государственные органы, даже Палата представителей и Администрация президента могли почувствовать на себе режим экономии. 11 млн рублей сэкономили на выборах президента. Даже на национальной обороне нашли способ сэкономить 12 млн рублей. Значительная статья расходов, спорт, из 110 млн рублей, предполагаемых к выделению в 2020, получил на 30% меньше, что закономерно на фоне отмены большинства турниров в мире. Даже государственные пропагандисты, несмотря на старательную работу, были урезаны в аппетитах на 12 млн рублей.

Не стали экономить в 2020-м на государственной инвестиционной программе, которая получила больше на 102 млн рублей из республиканского бюджета.

Здравоохранение из республиканского бюджета получило на 38 млн рублей больше запланированного. Стоит отметить, что основное финансирование этой отрасли осуществляется из местных бюджетов, поэтому окончательная сумма роста расходов на данный сектор будет существенно выше.

После событий августа 2020 множились слухи о фантастических заработках и водопаде денег, который обрушился на силовые структуры. Если такое и произошло, то точно не за счёт бюджетных средств. Корректировка расходов на силовые структуры в сторону повышения была, органы внутренних дел получили 935 млн рублей вместо планируемых 916 млн. Однако это повышение расходов явно не позволяет говорить о сильном росте зарплат. Не исключено, что были разовые выплаты особо отличившимся сотрудникам, но основной состав сильного повышения довольствия не увидел. Либо оно было разовым и больше не повторялось.

Что дальше?

Режим экономии будет продлён и на 2021-й, стоит помнить, что налоговый маневр в нефтяной отрасли России ежегодно ухудшает условия поставки нефти в Беларусь. Это сказывается на прибыльности нефтепереработки и объеме поступлений экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в бюджет. Пока есть ясность только с поставками энергоресурсов. И цена, судя по появившейся информации относительно условий поставок природного газа, меньше, чем в 2020-м, не будет.

На внешнем рынке сохраняется высокая степень неопределенности из-за продолжающейся пандемии, что привело к новым локдаунам по всему миру и снижению спроса на различные группы товаров. В Беларуси весомых мер по поддержке граждан и бизнеса нет, как и нет локдауна из-за пандемии. Это, может быть, и спасёт финансовые показатели бюджета, но точно не жизни граждан. С другой стороны, если у государства дополнительных денег нет, то и вариант помощи через включение печатного станка ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому 2021-й пройдет в надежде на преодоление пандемии, поиске выхода из политического и экономического кризиса, режиме жесткой экономии ресурсов и расчете только на собственные силы…