В 2020 году в 10 раз больше белорусов обратилось за статусом беженца в Польше

В 2020-м за статусом беженца в Польше обратилось в десять раз больше белорусов, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает управление по делам иностранцев Польши.

По данным управления по делам иностранцев в Польше, в 2020 году заявку на статус беженца подали 407 человек. Как пишет TUT. BY, это в десять раз больше, чем в предыдущие годы. В управлении считают, что такой рост связан с внутренней ситуацией в Беларуси. Количество заявок резко увеличилось в августе. С сентября каждый месяц за статусом беженца обращалось около 80 человек.

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В целом количество иностранцев, которые обратились за международной защитой в 2020 году, снизилось — на 32% по сравнению с 2019 годом. Снижение в основном связано с пандемией вируса SARS-CoV-2 и ограничениями на поездки, введёнными во многих странах.

Из России за статусом беженца обратились 1283 человека (-51%), Беларусь — 407 человек (+1000%), Украина — 87 человек (-25%), Афганистан — 120 человек (+94%), Таджикистан — 87 человек (-25%).