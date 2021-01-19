«Дома ждали бинты, зелёнка и нитки». Сотрудники «Кур'ера» рассказали, как развлекались зимой в детстве

Чем обычно занимается детвора зимой? Именно снежной зимой. Это и коньки, и лыжи, и снежки, и санки, а сейчас стало модно спускаться с горки на тюбинге. И как оказалось, это не всегда безопасно — сообщают в Слуцкой милиции. А как развлекались уже взрослые, когда были детьми?

Сотрудники «Кур'ера» рассказали, какие у них были зимние забавы. Читайте и ни в коем случае не повторяйте большинство из этих пунктов!

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Александра, 28 лет: «Домой приходили с синяками и засохшей кровью под носом»

В моём детстве слово «тюбинг» никто даже не знал. В нашем арсенале были санки на металлической основе, пакеты и кусок линолеума.

За домом стояла водонапорная башня. Так как она постоянно протекала, вокруг образовывалась глыба льда. С этого «ледяного царства» на пакете можно было вылететь на середину еле замёрзшей копанки с разорванными штанами.

Домой приходили с синяками и засохшей кровью под носом, когда уже стемнело (ага, идти домой… А вдруг потом назад не выпустят. Даже воды попить не ходили, снег ели). Иногда с переломами и вывихами. Получали от мамы, засовывали вату в нос, чтобы остановить кровь, и шли на озеро — кататься. Потом приходили домой в мокрых вещах (потому что никто не предупреждал, что под лёд можно провалиться), получали ещё раз, вытирались и садились пить чай под «Тома и Джерри».

Назавтра в детской голове были новые планы: попрыгать по заброшенной стройке, повзрывать бомбы из спичек, покидать карбид в лунку, куда вчера провалился. Очень нравилось злить соседскую собаку, а потом по сугробам с криком убегать. Конечно, нас всегда догоняла эта ушлая псина, а дома уже ждали бинты, зелёнка и нитки, чтобы в очередной раз зашить штаны.

Из самого интересного: мы собирали кислющую клюкву, в начале зимы закапывали в снег и после Нового года доставали. Это были самые вкусные и сладкие ягоды. Хм, почему я сейчас этого не делаю? Надо бы повторить.

Виктория, 25 лет: «Спасибо, что мы выжили»

Когда нам было по 11−13 лет, зимой мы с удовольствием ходили на горку за ГДК. Катались на пакетах, картонках и линолеуме.. После этого год, наверное, не каталась — боялась.

Повзрослела — снова полезла на эту горку. Слава Богу, без всяких происшествий. Но на моих глазах девушка, которая катилась с неё, въехала в фонарь. Всем присутствующим было одновременно смешно (дети же), больно и страшно. Вроде даже «скорую» вызвали.

Помнится, как мы смело ходили по замёрзшей реке Случь на набережной. Сейчас я вряд ли бы рискнула. А тогда нет — было весело. Кто-то вытащил скамейку на лёд. Мы сидели с подругой и шутили, что если вдруг мы сейчас провалимся, замёрзнем, то нас найдут через 100 лет и будут изучать. К счастью, лёд на реке выдержал и скамейку, и нас на ней. Конечно, маме я не рассказывала, чем мы занимаемся и как проводим время, она бы явно была не в восторге.

А ещё помню, как мы с другом зимой играли с ножиком. Мы кидали его в снег на клумбе Молодёжного центра: кто его найдёт — тот и победил. Как-то раз кинули — и не нашли. Обнаружили ножик только весной, когда растаял снег. Он был весь уже ржавый.

Самым противным было, когда ребята за шиворот кидали снег. Это было мерзкое ощущение, казалось, будь у меня сила — сделала бы им градусник: головой в снег.

Иногда хочется сказать: «Спасибо, что мы выжили».

Глеб, 25 лет: «Не забыть при первой возможности навалять своим «врагам»

В школьные годы мы с моими друзьямиУкрепляли их, делали обзорные окна, возводили стены и лепили побольше снежков — про запас.. Суть заключалась в том, чтобы как можно быстрее разрушить чужую крепость. Ну и не забыть при первой возможности навалять своим «врагам».

Такие битвы могли продолжаться часами. Снег был абсолютно везде: в ботинках, карманах, капюшоне. Домой приходили мокрые с ног до головы.

Юлия, 29 лет: «Коньками она проехала между пальцев моих рук!»

Каждый год на зимние каникулы мама отправляла меня в Минск в гости к сестре. Она там училась, и мы ходили на каток. Этого события я ждала каждый раз, очень любила зиму.

Как-то, когда я была уже старше и сама жила в столице, на свидание на каток меня позвал парень. Я, думая, что навыки ещё остались, быстро выехала на лёд, где катались все довольно уверенно, и упала. Навстречу мне ехала женщина и не успела затормозить. Коньками она проехала между пальцев моих рук! Кровь растекалась с бешеной скоростью по всему льду, люди вокруг думали, что я потеряла палец. Парень был в шоке, но не мог на коньках до меня доехать, так как вообще не умел кататься. На самом деле порез был несильный, но шрам остался.

Ещё помню, как отмечали Новый 2000 год. Пока взрослые были за столом, мы решили съехать с горки именно в том месте, где росла берёза. Съехала я тогда только один раз: после «соприкосновения» моей головы с этой самой берёзой вернулась домой.

В ТЕМУ. В Слуцке мальчик катался на санках на горке за ДК и вылетел на дорогу прямо под колёса машины