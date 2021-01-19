Распродажа мебели в магазине «Все для дома»! Выгодно как никогда

Магазин «Все для дома» (ул.Ленина, д. 313а, 12в/г) приглашает — обновляйте интерьер с выгодой! Распродажа мебели!
Кухонные гарнитуры, наборы корпусной мебели — со скидкой 15%!
Экономная цена, доставка!
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- набор мебели для кухни «Виктория» угловой, 1,6м*2,4 м (ОДО «Лида-Стан»)
- набор мебели для кухни «Виктория» угловой, 1,6м*2,1 м (ОДО «Лида-Стан»)
- набор мебели для кухни «Виктория» прямой, 2,4 м (ОДО «Лида-Стан»)
- набор мебели для кухни «Виктория» угловой, 1,6м*2,6 м (ОДО «Лида-Стан»)
- набор корпусной мебели «Орфей-6» («Калинковичский мебельный комбинат»)
- шкаф комбинированный «Орфей -5» («Калинковичский мебельный комбинат»)
Спешите, количество товара ограничено!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568