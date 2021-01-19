Не трут мигалки, никогда не прощаются и не носят усы… Малоизвестные факты о слуцких спасателях

Работа спасателей входит в список самых опасных профессий, при этом общественности о жизни бригад МЧС известно очень мало. В канун профессионального праздника белорусских спасателей, который отмечается 19 января, «Кур'ер» решил исправить эту ошибку и собрал интересные факты о сотрудниках Слуцкого РОЧС.

«Если человек звонит и просит помощи, мы реагируем и выезжаем»

— Виталий Валентинович, расскажите, сколько спасателей в Слуцке? Какие обязательные работы ежедневно они выполняют, заступая на дежурство? Сколько длится смена?

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— Работаем мы в трёхсменном режиме. Те люди, которые занимаются непосредственно ликвидацией чрезвычайных ситуаций, дежурят сутки через двое в режиме 24 часа. В 8.00 заступают и на следующий день в 8.00, соответственно, сменяются. Ну и так три смены, — рассказывает Виталий Ильючик, начальник Слуцкого РОЧС. — Вообще, в штатное расписание Слуцкого РОЧС входит 120 человек. 119 человек аттестованы (те, которые носят погоны) и один служащий — это старший инспектор делопроизводства. — Кроме тушения пожаров, какие ещё работы выполняют спасатели? Какие из них являются ЧС, а какие — просто услуга населению, возможно, на платной основе?

— Тушение пожаров — это наша основная задача. Но между тем мы ежедневно выезжаем и для оказания всяческой помощи населению. Например, когда необходимо человека откуда-то снять или застряло что-нибудь, допустим, рука.

Вот последний пример — лейтенант Райкевич спас женщину, которая хотела выброситься с пятого этажа. Всё то, что считается неординарной ситуацией, когда человек звонит сюда и просит о помощи, — на все случаи мы реагируем и выезжаем.

Сегодня всё больше и больше звонков поступает об оказании какой-то другой помощи, не связанной с тушением пожаров. На все телефонные звонки мы реагируем. Плюс у нас создана и функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, номер её 112. Если человек не помнит номера экстренных служб, а знает 112, то, в принципе, может позвонить по этому номеру. Он попадёт в нашу службу, и диспетчер нажатием одной клавиши переключит его в милицию, в скорую помощь или, например, в электросети. То есть на все те организации, которые тоже проводят какие-то аварийно-спасательные работы.

Мы можем оказывать и ряд платных услуг. Самые распространённые — это ремонт и перезарядка огнетушителей, работы по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций, обучение населения и работников организаций по программе пожарно-технического минимума, разработка нормативных документов, инструкция о мерах пожарной безопасности, разработка планов эвакуации, расчёты категорий по пожарной и взрывопожарной опасности. Также ряд других моментов, для которых у нас есть специальное оборудование: откачка и подвоз воды, спиливание аварийных деревьев.

Если подводить черту о том, платная услуга это или бесплатная… Например, поступает звонок, и там говорится о том, что есть хотя бы какая-то малейшая угроза здоровью либо жизни человека, то ни о каких платных услугах речи быть не может. Это всё мы будем делать бесплатно, — говорит Виталий Ильючик. — Часто нам звонят со словами: «Откройте нам, пожалуйста, дверь». Но при этом угрозы никакой нет (не оставлена пища без присмотра, нет детей одних), просто человек потерял ключи, — такая услуга, конечно, будет платная.

Никаких усов, бороды и пирсинга

— Особые требования к спасателям — не носить усов, бороды и пирсинг. Почему?

— Усы, бороду, пирсинг нельзя носить, потому что это противоречит нашим требованиям безопасности, — поделился Денис Сечко, заместитель начальника Слуцкого РОЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению. — Работа спасателей и пожарных — определённый риск для их здоровья и жизни в силу специфики профессии. Поэтому эти вещи могут вызвать дополнительный травматизм, что негативно скажется на их здоровье.

5 тонн воды израсходуется за 5−6 минут

— Сколько весит обмундирование спасателя?



— Обмундирование спасателя состоит из боевой одежды. Помимо неё, при тушении пожаров используется аппарат на сжатом воздухе, который весит от 16 до 18 кг, — рассказал Евгений Бабеня, начальник караула. — Боевое обмундирование состоит из сапог, каски и самой одежды — всё вместе весит 5−6 кг. В сумме весь комплект будет около 25 кг. — До какого этажа может достать лестница пожарной автовышки? Сколько литров воды везут на пожар спасатели, за сколько минут она тратится?

— Автолестница, которая стоит у нас на вооружении, поднимается на высоту 30 метров. Такая еле-еле достаёт до 10-го этажа. Девятый точно закрывает. На пожар у нас выезжают автоцистерны, объём воды у которых 5 тонн. На постах есть и 10 тонн, есть и меньше.

В среднем расход воды из цистерны в 5 тонн — 5−6 минут. А если тушим стволами с меньшими расходами, то хватает на минут 15−20 тушения.

— Какие нормативы у пожарных: сколько минут добираются до ЧП в городе и районе?

— Согласно нормативным документам, скорость движения нашей пожарной автоцистерны по городу 30 км/ч, а за пределами города — 40 км/ч. У нас вся техника стоит с максимальной скоростью движения, которая гораздо больше данных показателей. Благодаря чему добираемся быстро.

Все машины всегда готовы в любой момент выехать: укомплектованы оборудованием и средствами для тушения (водой, пеной). Всё стоит полностью заправленное.

Про пожарные суеверия

— Расскажите, пожалуйста, про пожарные суеверия. Как желают удачи спасателю? Как прощаются? Как здороваются? Чего никогда не скажут, заступая на смену?

— Нам всегда желают сухих рукавов, — рассказывает Александр Бельченко, пожарный-спасатель. — И никогда не прощаются, чтобы не встречаться на пожарах. Если кто-то приезжает с проверкой, то говорим им «Не будем прощаться», чтобы не увидеться. — Ещё у нас не трут мигалки, — поделился Олег Дуля, водитель. — Мы специально их не натираем, чтобы не включать. Всю технику моем, убираем, а мигалки не трогаем. Как были грязные, так и оставляем. А ещё, если целый день веселимся либо у нас хорошее настроение, то, значит, вечером или ночью, скорее всего, будет вызов.