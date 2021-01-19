На днях в «дежурку» РОВД позвонила жительница Слуцка и попросила как можно быстрее принять меры, а дело вот в чём… Случчанка рассказала, что ехала на машине возле Дома культуры и ей прямо под колёса на санках вылетел мальчик лет 10−12. «Хорошо, что женщина успела среагировать и вовремя затормозить», — отмечает Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД, рассказавший «Кур'еру» об этой ситуации.

«Три-четыре года назад РОВД уже обращался в Слуцкое ЖКХ с требованием установить ограждение вдоль проезжей части по улице Большая Горка, чтобы, говоря простыми словами, дети на санках, пакетах, картоне и т. п. не вылетали с горки на дорогу, - рассказывает начальник ИДН. — Ограждение установили, но дети всё равно ищут возможности удлинить «трассу» и выбирают новые места для спуска. Так и получилось в этот раз. Ребёнок вылетел на дорогу прямо рядом с этим ограждением.

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Мы снова направили в ЖКХ требование установить ограждение, но уже сплошное и по периметру всей горки — от моста через Случь до самого Дома культуры (в сторону «Виталюра»).

Очень хочу обратиться к родителям: при покупке санок, тюбингов уточните у своих детей, как они проводят досуг вне дома, и выберите либо личное присутствие, либо узнайте, чем конкретно занят ваш ребёнок и где".

Александр Дедок также рассказал «Кур'еру», какую ответственность в подобных случаях могут понести родители:

«Объясняю своими словами. Такие вылеты детей на дорогу нарушают правила дорожного движения со стороны пешехода как участника дорожного движения (а конкретно по п. 17.1 ПДД). Соответственно, так как это ребёнок, ответственность за него понесут родители, но уже по ст. 9.4 КоАП РБ (влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин (до 290 рублей). — Прим. ред.).

Но это ещё не всё. Дела таких семей будут рассматриваться на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Слуцкого райисполкома, а также на совете профилактики школы или другого учреждения образования, где обучается ребёнок".

Кататься в неположенных местах опасно

«Случчане, катание на тюбингах, санках и других средствах допускается только на специально обустроенных для этого трассах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено!

Тюбинги могут развивать скорость до 80 км/ч. Сидящий в них человек в основном не может маневрировать движением. Вследствие этого — высокий риск травматизма", — обратился к детям и их родителям начальник ИДН и, чтобы свести к минимуму получение травмы при катании, предложил им придерживаться простых правил: