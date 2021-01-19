На Крещение на Солигорском водохранилище, напротив спасательной станции, вырубили купель. В 10 часов отец Игорь провёл её освящение.

Народу к этому времени было немного из-за мороза. Первые купальщики с окончанием молебна смело шагнули в ледяную воду. Кто не осмеливался окунаться, смачивал ладони в купели и протирал водой лицо.

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На берегу работал обогревательный пункт и палатка, где можно было угоститься горячим чаем.

В городе у храма Рождества Христова с утра большая очередь за крещенской водой. Её можно взять бесплатно, простояв в очереди, а можно купить, сделав пожертвование на храм. Шестилитровая бутыль воды обойдётся в 6 рублей.