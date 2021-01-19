Как в Солигорске помогают бомжам. Истории двух человек

Владимир Амельченя
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«Помогаем восстановить утерянные связи с обществом», — так оценил свою работу Александр Троян, директор Солигорского районного центра временного (ночного) пребывания лиц без определённого места жительства.

Поскольку название очень длинное, в народе зовут проще — «Центр временного проживания».

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«Обращаются люди, которые в своей жизни потеряли всё»

Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми
Фотографии: Владимир Амельченя
Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми

«К нам обращаются люди, которые в своей жизни потеряли всё, — говорит Александр Троян. — Центр начал работать в таком виде с 1 июня 2019 года. Его адрес: город Солигорск, улица Набережная, 24, корпус 1. Вход с тыльной стороны. Центр располагает полезной площадью 128 м2. На этой площади есть жилые комнаты на 10 койко-мест, комната для приёма пищи, тёплый туалет, душевая, что очень важно для этих людей, холодильник, электроплита и электрочайник.

Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми
В приюте вас встретит вот такой стол
Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми
Вид жилой комнаты

За это время мы помогли 40 пациентам. Сейчас проживает семь человек.
Наш центр финансируется из бюджета. Но этих средств недостаточно для полноценной деятельности. Поэтому я обращаюсь к жителям с просьбой о материальной помощи.

Если кто-то знает о существовании одиноких людей, у которых нет жилья, которые не получают пенсию, не имеют документов, а может, даже не имеют белорусского гражданства, то таких людей прошу направлять к нам. Мы во многом сможем им помочь.

Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми
Солигорчанка Наташа (слева на фото) принесла свою помощь
Штат сотрудников — восемь человек. Большая благодарность директору Института проблем ресурсосбережения с опытным производством, а также директору «Шахтоспецстрой». Ежедневно к нам приносят граждане тёплую одежду, обувь, продукты. Всем за это большое спасибо".

Истории двух мужчин, которые оказались в центре

Корреспонденту «Кур'ера» посчастливилось встретиться и поговорить с жителями центра.

Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми
Михаил Дубовик
Михаил Дубовик родился в деревне Солигорского района в 1960 году. «Пока работал в России, родителей не стало, их дом снесли, — рассказывает Михаил. — В России лишился всех документов. В центре мне помогли восстановить гражданство, получить необходимые документы, что позволит получить пенсию и медицинскую помощь».
Как в Солигорске помогают бомжам, чтобы они стали обычными людьми
Николай Дробышко
Николаю Дробышко 31 год. Он родился в деревне Любанского района.

«Рос сиротой в детдоме, поскольку родителей лишили родительских прав. Поступил учиться в Любанское СПТУ на повара, — рассказывает Николай. — Не доучился — украл мобильный телефон. С этого момента меня понесло: был три раза судим. В общей сложности провёл в тюрьме восемь лет.

Известно, что тюрьма не мать родная, наградила меня туберкулёзом лёгких. Лечился в Витебской области в посёлке Богущевск два года. Вылечился. Врачи обещают в апреле 2021 года снять меня с диспансерного учёта. Но у меня нет никакой специальности, нет жилья. В центре обещают поставить меня на очередь в получении жилья, как сироту. Работу найду сам. Наверное, стану строителем, потому что в тюрьме немного с этим делом познакомился".