Как в Солигорске помогают бомжам. Истории двух человек

«Помогаем восстановить утерянные связи с обществом», — так оценил свою работу Александр Троян, директор Солигорского районного центра временного (ночного) пребывания лиц без определённого места жительства.

Поскольку название очень длинное, в народе зовут проще — «Центр временного проживания».

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«Обращаются люди, которые в своей жизни потеряли всё»

«К нам обращаются люди, которые в своей жизни потеряли всё, — говорит Александр Троян. — Центр начал работать в таком виде с 1 июня 2019 года. Его адрес: город Солигорск, улица Набережная, 24, корпус 1. Вход с тыльной стороны. Центр располагает полезной площадью 128 м2. На этой площади есть жилые комнаты на 10 койко-мест, комната для приёма пищи, тёплый туалет, душевая, что очень важно для этих людей, холодильник, электроплита и электрочайник.

За это время мы помогли 40 пациентам. Сейчас проживает семь человек.

Наш центр финансируется из бюджета. Но этих средств недостаточно для полноценной деятельности. Поэтому я обращаюсь к жителям с просьбой о материальной помощи.

Если кто-то знает о существовании одиноких людей, у которых нет жилья, которые не получают пенсию, не имеют документов, а может, даже не имеют белорусского гражданства, то таких людей прошу направлять к нам. Мы во многом сможем им помочь. Штат сотрудников — восемь человек. Большая благодарность директору Института проблем ресурсосбережения с опытным производством, а также директору «Шахтоспецстрой». Ежедневно к нам приносят граждане тёплую одежду, обувь, продукты. Всем за это большое спасибо".

Истории двух мужчин, которые оказались в центре

Корреспонденту «Кур'ера» посчастливилось встретиться и поговорить с жителями центра. Михаил Дубовик родился в деревне Солигорского района в 1960 году. «Пока работал в России, родителей не стало, их дом снесли, — рассказывает Михаил. — В России лишился всех документов. В центре мне помогли восстановить гражданство, получить необходимые документы, что позволит получить пенсию и медицинскую помощь». Николаю Дробышко 31 год. Он родился в деревне Любанского района.

«Рос сиротой в детдоме, поскольку родителей лишили родительских прав. Поступил учиться в Любанское СПТУ на повара, — рассказывает Николай. — Не доучился — украл мобильный телефон. С этого момента меня понесло: был три раза судим. В общей сложности провёл в тюрьме восемь лет.

Известно, что тюрьма не мать родная, наградила меня туберкулёзом лёгких. Лечился в Витебской области в посёлке Богущевск два года. Вылечился. Врачи обещают в апреле 2021 года снять меня с диспансерного учёта. Но у меня нет никакой специальности, нет жилья. В центре обещают поставить меня на очередь в получении жилья, как сироту. Работу найду сам. Наверное, стану строителем, потому что в тюрьме немного с этим делом познакомился".