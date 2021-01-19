Сокращаем потребление природного газа. Лукашенко предложил отапливать дома дровами для экономии

Во вторник, 19 января, Александр Лукашенко принял с докладом Виталия Дрожжу, министра лесного хозяйства, и Александра Субботина, заместителя премьер-министра. Лукашенко назвал лесное хозяйство фундаментальной отраслью и заявил, что дома нужно отапливать дровами, чтобы сократить потребление природного газа. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко отметил, что низкокачественная древесина востребована как за рубежом, так и на внутреннем рынке:

«Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжём импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги».

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Ещё он добавил, что в целом его радуют экономические показатели лесной отрасли:

«Я с удовлетворением отмечаю, что вам удаётся приносить в два раза больше дохода, чем вы получаете денег на развитие из бюджета. Это хороший показатель. Это именно то, о чём мы мечтали лет 15−20 назад».