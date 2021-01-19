Украина осталась без электричества из-за сильных морозов, а Беларусь помогла

Беларусь на фоне сильных морозов почти половину суток помогала электроэнергией Украине, так как между странами существует договор об оказании аварийной помощи.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси, поставки были выполнены для обеспечения устойчивой работы украинской энергосистемы в условиях сильных морозов и проводились с 11 утра до 21 часа.

18 января украинская сторона сделала запрос на оказание помощи. В энергосистему Украины Беларусь отпустила 3,1 млн кВТч электроэнергии. Максимальная мощность составляла 500 МВт.

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В то же время, 16 января, Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Беларуси в связи с аварийным отключением первого энергоблока БелАЭС от энергосистемы. За 18 минут украинская сторона отправила в Беларусь две порции энергии — 200 и 300 МВт.