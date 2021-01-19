«Мы помогаем людям быть защищёнными». В Центре безопасности в Солигорске рассказали, в чём их миссия и о популярных услугах

В Солигорске есть Центр безопасности ООО «Безопасный Век», который оказывает услуги и обеспечивает товарами в сфере пожарной безопасности и охраны труда.

Специально ко Дню спасателя Андрей Бань, директор ООО «Безопасный Век», рассказал «Кур'еру», в чём их миссия, о популярных услугах и как стать их клиентом.

Наши товары и услуги

Миссия компании в том, чтобы качественно оказывать услуги и выполнять работы по пожарной безопасности.

Наши специалисты с большим опытом работы в структурах МЧС. Многие из них принимали участие в ликвидации пожаров, поэтому не понаслышке знают, к чему может привести несвоевременное и некачественное выполнение работ в области пожарной безопасности. Поэтому для наших инженеров в приоритете качество, так как они понимают ответственность за жизни и безопасность людей.

Наши услуги

Компания оказывает широкий спектр услуг, который позволяет закрывать все вопросы в области пожарной безопасности при эксплуатации объекта либо его сдаче в эксплуатацию. Это и испытание пожарных лестниц, и ограждений крыш, аэродинамические испытания систем вентиляции и противодымной защиты, перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка, проверка пожарных кранов и гидрантов, работы по пожарной сигнализации, различные пожарные расчёты и многие другие.

В конце 2020 года мы открыли новое направление. Теперь «Безопасный Век» оказывает услуги по разработке документации в области охраны окружающей среды и экологии.

Все услуги в равной степени пользуются спросом. Многие услуги заказывают комплексно. Например, при вводе в эксплуатацию объекта разного рода надзорные органы требуют заключения на:

испытание пожарных лестниц и ограждений крыш;

аэродинамические испытания систем вентиляции и противодымной защиты;

огнезащитную обработку;

электрофизические измерения;

измерения уровня шума, вибрации, освещённости;

проверку пожарных кранов и гидрантов;

измерения радона и гамма-излучения;

воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием.

Выполнение этих работ требует наличия лицензий и аккредитаций. Поэтому заказчики не могут выполнить такие работы самостоятельно и обращаются к нам. Что касается уже эксплуатируемых объектов, предприятий и учреждений, то это тоже довольно-таки стандартный набор. Обращаются они к нам в основном тогда, когда у них проходит проверка МЧС.

Как сделать заказ на обслуживание

Первое, что нужно сделать, — обратиться с заявкой. Сделать это можно разными способами:

оформить заявку на сайте;

позвонить по телефону;

направить запрос по электронной почте либо по факсу. После этого наши специалисты свяжутся с вами.

После заключаем договор, выполняем работы, выдаём исполнительную документацию. При необходимости выезжаем на объект для предварительного осмотра.

О благодарностях за труд

Мы никогда не бросаем своих клиентов, именно поэтому наши заказчики пишут нам благодарственные письма и рекомендуют нас своим знакомым. Несмотря на то, что мы коммерческая организация, в приоритете для нас не стоит цель сиюсекундной «наживы». Для нас важно решить вопрос, проблему клиента. В ответ на такое отношение 90% заказчиков наших услуг становятся постоянными клиентами.

Бывало и так, что у наших заказчиков случались происшествия, и именно наше оборудование помогало на ранних стадиях выявить ЧП, быстро его ликвидировать.

Либо после пройденного у нас обучения клиенты говорили, что именно заложенные нами знания помогли выйти из сложной ситуации.

Столкнувшись однажды с чрезвычайной ситуацией, человек начинает понимать, что беду проще предупредить, нежели устранить ущерб, оставшийся после неё. К тому же, помимо ЧП и нанесённого ущерба, как правило, далее следуют большие штрафные санкции в отношении ответственных лиц. И хорошо, если ЧП обойдётся без человеческих жертв.

Поздравление

Дорогие спасатели! Каждому из Вас хочется выразить искреннюю благодарность за Ваш труд. Пусть Ваша жизнь будет полна добра и счастья, ведь Вы, как никто другой, знаете ценность человеческой жизни! С Днём спасателя, сильные, надёжные, ответственные и такие нужные! С профессиональным праздником!