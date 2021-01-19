«Мы помогаем людям быть защищёнными». В Центре безопасности в Солигорске рассказали, в чём их миссия и о популярных услугах

В Солигорске есть Центр безопасности ООО «Безопасный Век», который оказывает услуги и обеспечивает товарами в сфере пожарной безопасности и охраны труда.
Специально ко Дню спасателя Андрей Бань, директор ООО «Безопасный Век», рассказал «Кур'еру», в чём их миссия, о популярных услугах и как стать их клиентом.
Наши товары и услуги
Миссия компании в том, чтобы качественно оказывать услуги и выполнять работы по пожарной безопасности.
Наши специалисты с большим опытом работы в структурах МЧС. Многие из них принимали участие в ликвидации пожаров, поэтому не понаслышке знают, к чему может привести несвоевременное и некачественное выполнение работ в области пожарной безопасности. Поэтому для наших инженеров в приоритете качество, так как они понимают ответственность за жизни и безопасность людей.
Наши услуги
Компания оказывает широкий спектр услуг, который позволяет закрывать все вопросы в области пожарной безопасности при эксплуатации объекта либо его сдаче в эксплуатацию. Это и испытание пожарных лестниц, и ограждений крыш, аэродинамические испытания систем вентиляции и противодымной защиты, перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка, проверка пожарных кранов и гидрантов, работы по пожарной сигнализации, различные пожарные расчёты и многие другие.
В конце 2020 года мы открыли новое направление. Теперь «Безопасный Век» оказывает услуги по разработке документации в области охраны окружающей среды и экологии.
Все услуги в равной степени пользуются спросом. Многие услуги заказывают комплексно. Например, при вводе в эксплуатацию объекта разного рода надзорные органы требуют заключения на:
- испытание пожарных лестниц и ограждений крыш;
- аэродинамические испытания систем вентиляции и противодымной защиты;
- огнезащитную обработку;
- электрофизические измерения;
- измерения уровня шума, вибрации, освещённости;
- проверку пожарных кранов и гидрантов;
- измерения радона и гамма-излучения;
- воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием.
Выполнение этих работ требует наличия лицензий и аккредитаций. Поэтому заказчики не могут выполнить такие работы самостоятельно и обращаются к нам. Что касается уже эксплуатируемых объектов, предприятий и учреждений, то это тоже довольно-таки стандартный набор. Обращаются они к нам в основном тогда, когда у них проходит проверка МЧС.
Как сделать заказ на обслуживание
Первое, что нужно сделать, — обратиться с заявкой. Сделать это можно разными способами:
- оформить заявку на сайте;
- позвонить по телефону;
- направить запрос по электронной почте либо по факсу. После этого наши специалисты свяжутся с вами.
После заключаем договор, выполняем работы, выдаём исполнительную документацию. При необходимости выезжаем на объект для предварительного осмотра.
О благодарностях за труд
Мы никогда не бросаем своих клиентов, именно поэтому наши заказчики пишут нам благодарственные письма и рекомендуют нас своим знакомым. Несмотря на то, что мы коммерческая организация, в приоритете для нас не стоит цель сиюсекундной «наживы». Для нас важно решить вопрос, проблему клиента. В ответ на такое отношение 90% заказчиков наших услуг становятся постоянными клиентами.
Бывало и так, что у наших заказчиков случались происшествия, и именно наше оборудование помогало на ранних стадиях выявить ЧП, быстро его ликвидировать.
Либо после пройденного у нас обучения клиенты говорили, что именно заложенные нами знания помогли выйти из сложной ситуации.
Либо после пройденного у нас обучения клиенты говорили, что именно заложенные нами знания помогли выйти из сложной ситуации.
Столкнувшись однажды с чрезвычайной ситуацией, человек начинает понимать, что беду проще предупредить, нежели устранить ущерб, оставшийся после неё. К тому же, помимо ЧП и нанесённого ущерба, как правило, далее следуют большие штрафные санкции в отношении ответственных лиц. И хорошо, если ЧП обойдётся без человеческих жертв.
Поздравление
Дорогие спасатели! Каждому из Вас хочется выразить искреннюю благодарность за Ваш труд. Пусть Ваша жизнь будет полна добра и счастья, ведь Вы, как никто другой, знаете ценность человеческой жизни! С Днём спасателя, сильные, надёжные, ответственные и такие нужные! С профессиональным праздником!