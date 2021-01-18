За морозные сутки в Слуцком районе произошло три пожара

За дежурные сутки, с 17 по 18 января, на территории Слуцкого района зарегистрировано три пожара.



Об этом сообщается в сводках УМЧС по Минской области.

Дополнено в 12.43.

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Подробности про пожары «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

Слуцк

В воскресенье, 17 января, в 16.38 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании сарая по улице Лобана. Когда спасатели приехали на месте, сарай был весь в огне. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается.

Подлесье

В воскресенье, 17 января, в 22.12 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Подлесье по улице Колхозная.

Когда спасатели прибыли на место, жилой дом горел открытым пламенем. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается. Огонь уничтожил имущество, повредил стены и перекрытия. Из людей никто не пострадал.

Замостье

В воскресенье, 17 января, в 22.34 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Замостье по улице Луговая.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что горит жилой дом открытым пламенем. Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Причина пожара устанавливается. В результате огонь уничтожил имущество, повредил стены, перекрытие дома и крыша. Люди не пострадали.

Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает жителям о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!