Разрешения на допуск к участию в дорожном движении будут нового образца. Бумажные могут отменить

Бумажные бланки разрешения на допуск к участию в дорожном движении транспортных средств планируется упразднить, сделав процедуру прохождения технического осмотра более удобной для автовладельцев, сообщают «Минск-Новости» с ссылкой на УП «Белтехосмотр».

По словам Юрия Ленчевского, директора УП «Белтехосмотр», бланки разрешений потеряли свою актуальность. Необходимая информация находится в автоматизированной информационной системе (АИС) технического осмотра. Соответственно, инспекторы ДПС в любой момент могут проверить данные по базе данных АИС. В ПДД предлагается исключить из перечня документов, предъявляемых сотруднику ГАИ, разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В будущем планируется уйти от бумажного варианта и заменить его на электронный. Такое предложение было высказано на совещании в Министерстве транспорта и коммуникаций и поддержано его руководством.

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В первом квартале 2021-го «Белтехосмотр» проводит эксперимент. Будут оценивать работу АИС и параллельно интегрировать её в республиканскую базу данных. Для этого нужно пройти сертификацию системы информационной безопасности.

— К концу года, надеюсь, будут внесены изменения в законодательство, а мы к этому времени переработаем ряд нормативных документов с тем, чтобы перейти на электронный формат труда, — делится планами Юрий Ленчевский. — А пока наши инженеры продолжают выдавать бумажные разрешения на станциях диагностики. Принцип работы здесь такой: в ходе осмотра транспортного средства информация о техническом состоянии узлов и агрегатов вносится в информационную систему, потом формируется и распечатывается диагностическая карта. Она выдаётся автовладельцу, который затем передаёт этот бланк нашему специалисту для получения разрешения. Также предъявляет водительское удостоверение, технический паспорт, страховое свидетельство, которое сейчас можно оформить в электронном виде. По базам данных можем проверить наличие этих документов, а в системе ЕРИП — ещё и оплату. То есть сегодня ни бланк разрешения, ни диагностическая карта в бумажном варианте автовладельцам не нужны. Потому что вся информация, которой пользуемся мы и заинтересованные организации, содержится в электронном виде.

При этом директор «Белтехосмотра» акцентирует, что перевод документов в электронный вид позволит реализовать эффективное электронное взаимодействие, снизить документооборот диагностических станций и обеспечит наибольшую степень реализации принципа «одно окно». Вполне оправданным представляется реализация подхода, реализуемого и законодательно закрепленного в Российской Федерации по переводу диагностической карты в электронный вид. Электронная диагностическая карта — это цифровая версия документа о прохождении в установленном порядке технического осмотра, в котором содержится полная информация о результатах исследования и состоянии транспортного средства.

— В течение этого года при определённых условиях сможем бумажное оформление документов полностью заменить электронным, — подытожил Юрий Ленчевский. — В этом случае упростится процедура и сократится время прохождения гостехосмотра, автовладельцы не будут после завершения контрольно-диагностических работ выстраиваться в очереди за получением бланков разрешений. Мы и раньше работали в этом направлении: на сайте УП «Белтехосмотр» можно зарегистрироваться в личном кабинете, причём как физическим, так и юридическим лицам. Организована предварительная запись на станцию и другое.