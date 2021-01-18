В некоторых микрорайонах Солигорска до сих пор нет горячей воды

Из-за проблем с оборудованием в тепловых пунктах Солигорска с вечера 17 января до сих пор без горячей воды остаются жители восьми домов на проспекте Мира, а также улицах Октябрьской и Набережной. Нет горячей воды и в детском коррекционном центре.

Mlyn.by пишет, что, по информации МЧС, в Солигорский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 17 января в 18.25 поступило сообщение о выходе из строя теплообменного оборудования в центральном тепловом пункте напротив дома № 12а по проспекту Мира.

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Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались четыре многоквартирных жилых дома. 18 января в 03.35 теплоснабжение потребителей было восстановлено.

В приёмной тепловых сетей производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс» утром 18 января сотрудница Татьяна рассказала, что по-прежнему без горячей воды остаются жители домов № 10, 12 и 12а на проспекте Мира и дома № 43 на улице Октябрьской. Кроме этого, отключено горячее водоснабжение в Солигорском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

По словам Татьяны, до 17.00 неполадки должны быть устранены, а вода — включена.

В этот же день, 17 января, в 22.30 спасателям поступило сообщение о выходе из строя насоса подачи горячей воды в центральном тепловом пункте в Солигорске на улице Набережной, 12.

Без горячего водоснабжения до сих пор остаются четыре многоквартирных жилых дома.

— Горячая вода отключена в домах № 11, 12, 13 и 15 на улице Набережной. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Предполагаемое время включения горячей воды в этих домах — до 20.00. Отмечу, что и на проспекте Мира, и на Набережной наши работники постараются завершить работы как можно раньше и вернуть людям горячую воду до обозначенного времени. Во всяком случае, и рабочих, и техники на обоих объектах для этого достаточно, — сказала Татьяна.

Напомним, что жители разных улиц Солигорска с первых часов 16 января из-за проблем в теплоснабжении периодически оставались без отопления и горячей воды в Комсомольском, Центральном, Парковом и Набережном микрорайонах.

Теперь эта проблема коснулась и жителей домов по проспекту Мира, которые находятся в Шахтёрском микрорайоне.