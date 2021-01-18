Мужчина ищет родственников солдата-курсанта из Слуцкого района, который погиб под Киевом

День добрый, ищу родственников солдата-курсанта из Слуцкого района. Он погиб от взрыва снаряжаемых мин, был курсантом-сапёром, похоронен на поле Борщаговки под Киевом 5 августа 1941 года.

Протосеня Владимир Степанович — 1921 г. р., д. Серяги, колхоз им. Куйбышева Слуцкого района. Мать — Протосеня Дарья Кириловна. При поиске встречались фамилии Пратосеня и Протасеня.

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Ищу родственников для того, чтобы подробнее рассказать о его гибели в рамках написания книги о бойцах и командирах 48-го инжбата 4-го мехкорпуса 6-й армии Юго-Западного фронта, которую пишет А. Е. Христофоров.

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