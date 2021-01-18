Женский проект «Кур'ера» Lampa провёл очередной опрос в своём Instagram. В этот раз темой стало «Принятие себя и своего тела». Девушки рассказали, какую свою часть тела они принимают, а какую — нет. Всего в опросе участвовало более 180 девушек.
В процентном соотношении больше всего жительницы Слуцка гордятся своей грудью, ногами и лицом. А вот большинству не нравятся в себе живот, бёдра и талия.
Результаты опроса
- ЛИЦО. Своё лицо принимают 143 случчанки, 39 проголосовали, что нет.
- ГРУДЬ. Не испытывают комплексов по поводу своей груди 160 участниц, 32-м она не нравится.
- ЖИВОТ. Своим животом довольны 95 девушек, 97 — недовольны.
- ТАЛИЯ. Талия устраивает 119 случчанок, а вот 64-х — нет.
- ПОПА. Гордятся своими ягодицами — 124 участницы, а 57-ми — их попа не нравится.
- БЁДРА. Удовлетворены своими бёдрами 108 девушек, 74 — нет.
- НОГИ. Считают свои ноги красивыми 144 человека, 33 — думают иначе.
- ВСЁ ТЕЛО. 145 участниц женского проекта Lampa принимают себя, а 42 — нет.