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Какими частями тела гордятся случчанки, а какими — нет. Опрос

Lampa
Lampa
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Женский проект «Кур'ера» Lampa провёл очередной опрос в своём Instagram. В этот раз темой стало «Принятие себя и своего тела». Девушки рассказали, какую свою часть тела они принимают, а какую — нет. Всего в опросе участвовало более 180 девушек.

В процентном соотношении больше всего жительницы Слуцка гордятся своей грудью, ногами и лицом. А вот большинству не нравятся в себе живот, бёдра и талия.

Какими частями тела гордятся случчанки, а какими нет. Опрос

Результаты опроса

  • ЛИЦО. Своё лицо принимают 143 случчанки, 39 проголосовали, что нет.
  • ГРУДЬ. Не испытывают комплексов по поводу своей груди 160 участниц, 32-м она не нравится.
  • ЖИВОТ. Своим животом довольны 95 девушек, 97 — недовольны.
  • ТАЛИЯ. Талия устраивает 119 случчанок, а вот 64-х — нет.
  • ПОПА. Гордятся своими ягодицами — 124 участницы, а 57-ми — их попа не нравится.
  • БЁДРА. Удовлетворены своими бёдрами 108 девушек, 74 — нет.
  • НОГИ. Считают свои ноги красивыми 144 человека, 33 — думают иначе.
  • ВСЁ ТЕЛО. 145 участниц женского проекта Lampa принимают себя, а 42 — нет.
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