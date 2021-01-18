Женский проект «Кур'ера» Lampa провёл очередной опрос в своём Instagram. В этот раз темой стало «Принятие себя и своего тела». Девушки рассказали, какую свою часть тела они принимают, а какую — нет. Всего в опросе участвовало более 180 девушек.

В процентном соотношении больше всего жительницы Слуцка гордятся своей грудью, ногами и лицом. А вот большинству не нравятся в себе живот, бёдра и талия.

Результаты опроса