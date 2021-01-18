Какие праздники отмечаются в Беларуси и в мире на этой неделе, расскажет календарь дат. «Кур'ер» напоминает, что делают в Крещенский сочельник, когда отмечается День объятий, и делится, как по почерку узнать характер человека.

18 января Православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник . Слово «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник её не надо. Православные хранят её в Красном углу, рядом с иконами. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая её, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость.

Православная церковь отмечает . Слово «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник её не надо. Православные хранят её в Красном углу, рядом с иконами. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая её, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость. 19 января — Крещение Господне, или Богоявление , празднуется Православной Церковью в этот день по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост. 19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День спасателя , установленный в 2000 году.

в Беларуси отмечается профессиональный праздник — , установленный в 2000 году. 20 января экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире — День осведомлённости о пингвинах . Его цель — повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. Среди 18 видов пингвинов три вида находятся на грани вымирания, а семь видов — под угрозой исчезновения. Насколько нам известно, в Беларуси пингвинов нет.

экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире — . Его цель — повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. Среди 18 видов пингвинов три вида находятся на грани вымирания, а семь видов — под угрозой исчезновения. Насколько нам известно, в Беларуси пингвинов нет. 21 января — День инженерных войск в Беларуси , так же как и в России. В нашей стране этот профессиональный праздник установлен в 1998 году.

— , так же как и в России. В нашей стране этот профессиональный праздник установлен в 1998 году. 21 января во всём мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий . Он был придуман в США, считается, что студентами, в 1986 году под названием Национального дня объятий. Очень быстро он распространился по всему миру. Одна из основных традиций праздника — дарить объятия как можно большему числу людей, даже незнакомых. Вот только в период пандемии сделать это невозможно.

во всём мире отмечается один из самых необычных праздников — . Он был придуман в США, считается, что студентами, в 1986 году под названием Национального дня объятий. Очень быстро он распространился по всему миру. Одна из основных традиций праздника — дарить объятия как можно большему числу людей, даже незнакомых. Вот только в период пандемии сделать это невозможно. 22 января Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Филиппов день считался днём хозяйственных забот. В этот день полезно затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называется «смывать Святки».

Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Филиппов день считался днём хозяйственных забот. В этот день полезно затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называется «смывать Святки». 23 января в мире отмечается День почерка , или День ручного письма. Учёные называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера существует связь, потому что мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Компьютеризация общения уводит современного человека от возможности выразить мысли, написав их собственноручно.



в мире отмечается , или Учёные называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера существует связь, потому что мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Компьютеризация общения уводит современного человека от возможности выразить мысли, написав их собственноручно. 24 января — Международный день образования. Образование является правом каждого человека, что закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. А Конвенция о правах ребёнка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех. Однако, по данным ООН, около 265 миллионов детей до сих пор не имеют возможности пойти в школу или закончить её.