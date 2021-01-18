Их именами названы улицы Слуцка… Юбилеи и круглые даты 2021 года

80-летие начала Великой Отечественной войны.

60 лет первому полёту в космос человека, Юрия Алексеевича Гагарина.

Их именами названы улицы Слуцка:

470 лет со дня смерти Франциска Скорины.

310 лет со дня рождения Михаила (Михайло) Васильевича Ломоносова.

180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова.

130 лет со дня рождения Максима Адамовича Богдановича.

130 лет со дня смерти Ивана Александровича Гончарова.

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова.

120 лет со дня рождения Александра Игнатьевича Уласовца.

110 лет со дня рождения Лобана Миколы (Николая Павловича).

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова.

95 лет со дня рождения Петра Ивановича Куприянова.

85 лет со дня смерти Алексея Максимовича Пешкова (Максима Горького).

85 лет со дня смерти Николая Алексеевича Островского.

80 лет подвигу Николая Францевича Гастелло.

75 лет со дня смерти Михаила Ивановича Калинина.

65 лет со дня смерти Якуба Коласа.

50 лет со дня смерти Антона Антоновича Алешко.

30 лет со дня смерти Евгения Филипповича.

В ТЕМУ. Юбілеі мясцовых прадпрыемстваў і ўстаноў, гадавіны падзей… Адметныя даты ў гісторыі Слуцкага краю

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».