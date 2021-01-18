Как слуцкие школьники делают кормушки для птиц и чем их подкармливают. Фото

Каждую зиму юные участники клуба «Крылатый дозор» средней школы № 9 г. Слуцка размещают кормушки на пришкольной территории. И этот год не стал исключением.

Зима — тяжёлое время для всех птиц. Им требуется много энергии для согревания. Чтобы не замёрзнуть, нужно постоянно питаться. Зимний день короток, и времени на поиск пищи у птиц немного. Сытой птичке морозы не страшны. В эти снежные морозные деньки юные дозоровцы успевают сделать всё: покататься на лыжах, слепить снеговика, поиграть в снежки.

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Не забывают юные орнитологи и о своих пернатых друзьях. Прокладывают по глубокому снегу дорожку к кормушкам, чтобы пополнить столовые для птиц и порадовать подопечных разнообразным меню. В зимнем рационе — семена подсолнечника, тыквы, льна, овсяные хлопья, пшеница, ячмень, масло сливочное, несолёное сало. Ведь правильно организованная подкормка поможет зимой выжить большему количеству птиц, а их благодарность летом — уничтожение насекомых-вредителей в лесах, парках, скверах и на приусадебных участках.

Для того чтобы желание помочь не обернулось для птиц бедой, необходимо соблюдать некоторые правила:

Пополнять кормушки в одно и то же время один раз в сутки.

Следует учитывать, что птицам нельзя давать обжаренные или солёные семена, сало, мясо, крошки чёрного или ржаного хлеба, пшено. Это может привести к их гибели.

В середине января члены клуба «Крылатый дозор» всегда активно участвуют в республиканской акции «Птушкі ля кармушкі». В этом году гостями птичьих столовых были снегири, грачи, галки, кольчатые горлицы, хохлатые жаворонки, домовые и полевые воробьи, большие синицы.

Если птицы собираются зимой у кормушки, это значит, что они нуждаются в нашей помощи. Сделайте кормушку, закрепите её у окошка, на балконе или во дворе. Насыпьте горсть зёрнышек — и птицы будут вам благодарны за доброе дело.

Жанна Валетко, руководитель клуба «Крылатый дозор» СШ № 9